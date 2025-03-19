Água Pedra Azul investe em tecnologia italiana e reduz consumo de plástico

Além dos investimentos, a Água Pedra Azul já trabalha com ações voltadas para a sustentabilidade, com parte do abastecimento das fábricas sendo realizada por energia solar, por exemplo Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação

Mais do que um recurso natural valioso, água também é saúde. Afinal, ela é o combustível do corpo. Por ser utilizada em diferentes setores e processos, é fundamental garantir que ela chegue à mesa dos brasileiros com segurança. O caminho para isso está no desenvolvimento de processos eficazes e, claro, sustentáveis.

Novos sistemas de automatização e redução de plástico nas embalagens fazem cada vez mais parte da realidade do mercado. A marca capixaba Água Pedra Azul, por exemplo, tem investido significativamente em tecnologia, a fim de aumentar os planos de responsabilidade ambiental, modernizar a produção e certificar a qualidade dos produtos.

Segundo a diretora executiva da empresa, Luciana Rambalducci, será adotado um sistema avançado de automatização, com tecnologia importada da Itália, que também deve reduzir em 25% o consumo de plástico, por parte da empresa, nas embalagens.

“Isso permitirá um aumento substancial da produtividade da nova planta que será construída para ampliar a unidade atual. Vamos unir nossas tecnologias de vanguarda de produção a sistemas avançados com visão computacional para aprimorar o controle de qualidade”, ressalta.

Luciana explica que esse novo maquinário proporcionará melhorias operacionais, técnicas e sociais. O objetivo é promover a eficiência do processo produtivo, a sustentabilidade por meio da redução do consumo de matérias primas e energia, e a modernização de um processo essencial para a operação da empresa.

“É assim que alcançaremos a fabricação de um produto aprimorado e de máxima qualidade, com uma redução de 25% no consumo de plástico por unidade. Isso resultará em um produto mais sustentável e alinhado ao compromisso da Pedra Azul com uma produção limpa e responsável”, pontua.

Na prática, o equipamento inovador realiza o sopro de garrafas e foi projetado para otimizar a produção com a máxima eficiência e produtividade. A tecnologia, inclusive, foi desenvolvida em poucos países.

Mas não para por aí. Também serão instalados um sistema autônomo de inspeção de embalagens por visão computacional – para identificar e descartar automaticamente itens defeituosos –, uma datadora a laser que registra a data de fabricação sem utilizar tintas e um sistema robotizado e autônomo de paletização, que vai organizar os pacotes para serem transportados.

Para a diretora, essas mudanças pretendem ampliar e reforçar ainda mais uma operação mais limpa e reduzir as emissões e o consumo de combustíveis fósseis.

Responsabilidade ambiental e social

Isso porque, além dos atuais investimentos, a Água Pedra Azul já trabalha com ações voltadas para a sustentabilidade – tanto no sentido ambiental quanto no social.

Boa parte do abastecimento das fábricas é realizada por energia solar, por exemplo. Assim como é feito o aproveitamento da água dos últimos enxagues das linhas de produção para reutilização na limpeza dos lavatórios e na manutenção dos jardins.

A empresa mantém, ainda, uma parceria voltada para o reflorestamento com mudas nativas da Mata Atlântica e uma com o selo Eureciclo, que garante a reciclagem de parte do plástico da produção por meio de parcerias com recicladoras. Assim, fomenta-se a atividade dos catadores, que possuem um papel social importante na cadeia produtiva do reaproveitamento de resíduos.

O projeto, aliás, busca contribuir para a geração de empregos qualificados na operação e manutenção dos novos sistemas, além de impulsionar a modernização da indústria local, com impactos positivos na economia regional, maior eficiência e sustentabilidade no setor produtivo.

Qualidade certificada

Todo esse cuidado na produção foi reconhecido com o primeiro lugar, no segmento Bebida Local, no 15º Prêmio Marcas de Valor A Gazeta. No final de 2024, a empresa foi destaque entre as marcas que conquistaram o capixaba por meio dos serviços, produtos e propósito de atuação.

Para o gerente de Marketing da Água Pedra Azul, André Souto, a vitória é resultado de 35 anos de história e só foi possível devido à responsabilidade da empresa na garantia de qualidade dos produtos.

Ele conta que todo o processo é auditado interna e externamente, inclusive pela National Sanitation Foundation (NSF), uma organização mundial que é referência de certificação em saúde alimentar.

“Somos a única indústria capixaba de água mineral que possui essa certificação. Temos laboratórios próprios e fazemos análises diárias da água, garantindo as características e pureza ao consumidor, além de um plano completo de sustentabilidade e responsabilidade social”, ressalta.

Em 2026 a marca capixaba também está se preparando para ter a FSSC 22000, uma certificação de segurança de alimentos reconhecida internacionalmente.

Outra iniciativa da empresa é a campanha “Água Mineral Não É Tudo Igual”. O objetivo é educar os consumidores sobre a importância de escolher uma água mineral de qualidade, com segurança na produção.

“Nossa água é leve, bem equilibrada, com baixo teor de sódio e passa por auditorias internacionais para garantir qualidade ao consumidor final. Não são todas as marcas que fazem tanto investimento em excelência e sustentabilidade como nós. E isso é valor, que o cliente pode reconhecer e perceber por meio de nossas ações”, finaliza André.

Água Pedra Azul