Água mineral: saúde e bem-estar produzidos direto na fonte

A Água Pedra Azul é rica em minerais que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação

Manter-se hidratado ao longo de todo o dia é uma das principais dicas para quem busca uma vida saudável. A água ajuda a regular o funcionamento dos órgãos e, mesmo em dias mais frios, é fundamental ter uma garrafinha ou um copo sempre à mão para não deixar de beber esse líquido tão precioso e, assim, assegurar o bem-estar. E a Água Mineral Pedra Azul se dedica a ser um produto de qualidade, sempre disponível para saciar a sede do consumidor.

Além de ser extraída de fontes naturais cristalinas e ter garantido seu alto grau de pureza devido ao controle rigoroso de qualidade, a água mineral é rica em minerais que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico, da saúde óssea e cardiovascular, melhora o funcionamento intestinal, previne o envelhecimento precoce das células, controla a pressão arterial, aumenta a disposição e a resistência física, hidrata a pele e até ajuda na prevenção de cáries dentárias.

Cálcio, magnésio, ferro e bicarbonato na dose certa são os protagonistas de todos esses benefícios. Além disso, a água mineral também oferece outra vantagem para pessoas que precisam cuidar da saúde em meio a uma rotina movimentada: a praticidade. Manter uma garrafinha sempre à mão, em casa, no trabalho ou na bolsa, é uma estratégia prática para criar o hábito de consumir mais água no dia a dia.

Diretora comercial da Pedra Azul, Angela Rambalducci Tavares de Brito ressalta que o processo de produção da água mineral começa com a captação na fonte, passando pela análise em laboratório e envase até o produto chegar puro ao consumidor final. Para tanto, obedece a uma série de rigorosos padrões nacionais e internacionais de controle de qualidade. E a sustentabilidade, principal valor da Água Pedra Azul, tem 100% de importância nesse processo de preservação da pureza e da qualidade da água.