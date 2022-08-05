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Água mineral: saúde e bem-estar produzidos direto na fonte

Água Mineral Pedra Azul passa por rigoroso controle de qualidade antes de chegar ao consumidor final
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 ago 2022 às 15:09

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 15:09

Recall 2022: Água Mineral Pedra Azul
A Água Pedra Azul é rica em minerais que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação
Manter-se hidratado ao longo de todo o dia é uma das principais dicas para quem busca uma vida saudável. A água ajuda a regular o funcionamento dos órgãos e, mesmo em dias mais frios, é fundamental ter uma garrafinha ou um copo sempre à mão para não deixar de beber esse líquido tão precioso e, assim, assegurar o bem-estar. E a Água Mineral Pedra Azul se dedica a ser um produto de qualidade, sempre disponível para saciar a sede do consumidor.   
Além de ser extraída de fontes naturais cristalinas e ter garantido seu alto grau de pureza devido ao controle rigoroso de qualidade, a água mineral é rica em minerais que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico, da saúde óssea e cardiovascular, melhora o funcionamento intestinal, previne o envelhecimento precoce das células, controla a pressão arterial, aumenta a disposição e a resistência física, hidrata a pele e até ajuda na prevenção de cáries dentárias.
Cálcio, magnésio, ferro e bicarbonato na dose certa são os protagonistas de todos esses benefícios. Além disso, a água mineral também oferece outra vantagem para pessoas que precisam cuidar da saúde em meio a uma rotina movimentada: a praticidade. Manter uma garrafinha sempre à mão, em casa, no trabalho ou na bolsa, é uma estratégia prática para criar o hábito de consumir mais água no dia a dia.
Diretora comercial da Pedra Azul, Angela Rambalducci Tavares de Brito ressalta que o processo de produção da água mineral começa com a captação na fonte, passando pela análise em laboratório e envase até o produto chegar puro ao consumidor final. Para tanto, obedece a uma série de rigorosos padrões nacionais e internacionais de controle de qualidade. E a sustentabilidade, principal valor da Água Pedra Azul, tem 100% de importância nesse processo de preservação da pureza e da qualidade da água.
“Além da preocupação com o entorno das fontes, plantando mais de mil mudas nativas e mantendo uma grande área verde protegida, criamos o processo de reaproveitamento de toda a água proveniente do processo produtivo e implantamos a energia solar em toda a fábrica. Fomos a primeira indústria de água mineral do Espírito Santo a usar energia solar, uma forma de gerar energia limpa e renovável, sem emissão de poluentes na atmosfera”, destaca a gestora.

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