Agroturismo nas montanhas do ES conquista visitantes

Mariana Zandonadi Bissoli e sua mãe são proprietárias dos produtos “Dona Marta” Crédito: Reprodução Acervo Pessoal

Nas montanhas do Espírito Santo, um movimento tem crescido e atraído cada vez mais adeptos. É o agroturismo, que tem ganhado valor para além da produção agrícola. Com a ajuda das linhas de crédito do Sicoob, pequenos empreendedores rurais estão investindo nas propriedades, transformando os locais em destinos turísticos, misturando tradição, hospitalidade e o sabor da vida no campo.

Nesse contexto, os recursos do Plano Safra, iniciativa do governo federal que financia atividades agrícolas no país por meio de instituições financeiras, ganha força entre os cooperados do Sicoob. A linha de crédito permite que as famílias modernizem as propriedades, ampliem a produção e também invistam em novas experiências para visitantes, um atrativo que une desenvolvimento local e uma recepção acolhedora a quem vem de fora.

Histórias de transformação

Um exemplo do impacto desses investimentos está na história da família da empresária Thais Zambao Falqueto, que, à frente do Empório "Tio Vé", transformou a propriedade em um polo de agroturismo e produtos artesanais. Localizada a apenas dois quilômetros da BR-262, em Venda Nova do Imigrante, a propriedade tem atraído visitantes interessados em degustar produtos tradicionais como o socol – uma iguaria local feita com carne suína – e outros defumados e doces típicos.

Empresária Thais Zambao Falqueto, que está à frente do Empório "Tio Vé" Crédito: Reprodução Acervo Pessoal

"Minha avó começou a tradição de produzir o socol para o consumo da família, e com o tempo percebemos que havia uma grande demanda dos visitantes. Foi quando decidimos investir mais seriamente" Thais Zambao Falqueto - Proprietária "Tio Vé"

Esse aumento na demanda trouxe junto a necessidade de ampliar o espaço e diversificar os produtos. Foi nesse momento que a parceria com o Sicoob entrou em cena.

Produtos "Tio Vé" Crédito: Reprodução Acervo Pessoal

“Não tenho nada a questionar, só coisas boas para dizer. Avaliamos e foi muito bom. Se eu não tivesse procurado o Sicoob, não teria conseguido investir. A oportunidade que eles ofereceram, com um prazo de pagamento tranquilo, sem apertos, foi essencial”, relata.

Quem também teve um impacto positivo com esses investimentos foi Mariana Zandonadi Bissoli que junto da família administra os produtos “Dona Marta”. Com raízes no campo, ela conta que a avó, que dá nome ao negócio, ensinou a arte de aproveitar os recursos naturais para criar produtos artesanais.

Produtos "Dona Marta" Crédito: Reprodução Acervo Pessoal

Inspirada por essa tradição, ela e a mãe decidiram investir mais seriamente após perceberem a grande demanda dos visitantes. No entanto, a jornada de transformação da propriedade em Alto Bananeiras não foi simples. “Quando resolvemos fazer a loja, queríamos algo que fosse a cara da vovó, mas também moderno, porque ela era assim”, comenta Mariana.

Assim nasceu a primeira loja contêiner da cidade, com um conceito que alia tradição e inovação. Além da loja, o "Quintal da Dona Marta" foi criado como um espaço onde os clientes podem se sentir em casa, experimentando produtos regionais e conhecendo a história da família.

A parceria com o Sicoob, aliás, foi determinante para que Mariana pudesse ampliar o empreendimento. Beneficiada pelo crédito, ela conseguiu financiar equipamentos, como um processador industrial e melhorar a estrutura do espaço.

"Quando começamos, comprar sacolas personalizadas de papel craft era muito caro, porque comprávamos pequenas quantidades. Hoje, conseguimos adquirir de 10 a 20 mil sacolas de uma vez, graças ao crédito que conquistamos ao longo do tempo, o que tornou essa parte do negócio muito mais viável", afirma.

Atualmente, o turismo de experiência faz parte da oferta do negócio, com visitantes aprendendo a fabricar geleias e participando de harmonizações de produtos regionais.

O campo que se reinventa

Para o gerente regional do Sicoob, Émerson Guimarães, o sucesso do agroturismo no Espírito Santo está na visão e planejamento. Ele recomenda que produtores contem com profissionais capacitados para elaborar um projeto, este seria o primeiro passo, essencial para quem quer colocar em prática o que ainda está nos planos.

“Com base na viabilidade demonstrada nesse documento, é possível buscar apoio financeiro no Sicoob. Todo negócio envolve riscos, mas, ao conhecer bem o mercado em que desejam atuar, capacitar-se para oferecer a melhor entrega e contar com condições comerciais favoráveis, os resultados positivos tendem a surgir e o empreendimento a prosperar”, finaliza.

Sicoob