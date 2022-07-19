Aberto cadastramento para novos interessados em participar do Reconecta

O objetivo do Reconecta é reunir e dar oportunidade para instituições, entidades, empresas, órgãos públicos, bem como empreendedores e pessoas físicas atuarem em prol das pessoas com deficiência e reabilitadas Crédito: MPT/Divulgação

A 4ª edição marca o retorno do projeto para o formato presencial e será realizada entre os dias 19 e 24 de setembro, em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, na Praça do Papa, Vitória. As edições de 2018 e 2019 ocorreram em Vila Velha, de modo presencial. Já a edição de 2020 foi organizada nacionalmente, de forma virtual, pela Procuradoria-Geral do Trabalho, localizada em Brasília.

POR QUE PARTICIPAR?

Os interessados podem se inscrever como palestrantes, expositores, instrutores de cursos, workshops ou treinamentos; apresentar atividade esportiva ou cultural; ou qualquer outra ideia que possa beneficiar ou mostrar conhecimento ao público do evento. Quem quiser, inclusive, pleitear um estande na praça de alimentação, pode se cadastrar também.

O evento será divido em 4 eixos temáticos: cultura, esporte, turismo e lazer (eixo 1); saúde, reabilitação e moradia (eixo 2); educação, trabalho, acesso à justiça, ciência e tecnologia (eixo 3); e acessibilidade, transporte e mobilidade, além de informação e comunicação (eixo 4).

O evento será realizado entre os dias 19 e 24 de setembro, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: MPT/Divulgação

O Reconecta terá uma programação diversificada, dividida entre manhã e tarde, podendo sofrer ajustes de acordo com a necessidade e demandas dos organizadores. Serão abordados vários temas relacionados a ações inclusivas; acessibilidade predial e como direito fundamental; reabilitação profissional e Benefício de Prestação Continuada (BPC), empreendedorismo; educação inclusiva, audiodescrição e vídeo em Libras; além de relatos e experiências sobre a importância do esporte, cultura e tecnologia para a inclusão na sociedade.

Segundo a procuradora do Trabalho e titular regional da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), Fernanda Barreto Naves, o evento é extremamente relevante, tendo em vista que “somente com a mobilização e participação da sociedade capixaba será possível fortalecer o processo de inclusão das pessoas com deficiência, garantindo-lhes dignidade, concretizando o princípio da igualdade e realizando o objetivo constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária”, declarou.

Your browser does not support the audio element. Aberto cadastramento para novos interessados em participar do Reconecta

INFORMAÇÕES

Inscrições no formulário: Até 27 de julho Link para cadastramento: link.mpt.mp.br/uaYNHeR Mais informações sobre o evento: linktr.ee/projetoreconecta Público-alvo do formulário: Instituições, entidades, empresas, órgãos públicos, empreendedores e pessoas físicas