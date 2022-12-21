6 vezes sabor: conheça as variedades do arroz mais vendido no ES

Do risoto à tradicional combinação com o feijão ou a salada, o Arroz Sepé é a marca de valor que multiplica por seis a força do seu slogan, "Que bom que é!". Com seis variedades no mercado, o produto cresce cada vez mais entre o público capixaba. A prova disso é a conquista, por mais um ano, do primeiro lugar na categoria “Alimentos” do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.
Popularmente conhecida como a “marca do indiozinho”, a Sepé busca todos os anos avançar em número de vendas e também garantir presença na memória dos seus consumidores.
Após um ano repleto de novidades, com a mudança na identidade visual, o produto foi classificado como a quarta marca de arroz mais vendida do país, além de manter a liderança e preferência no Estado do Espírito Santo.
Buscando cada vez mais conexão com o público, tanto na cozinha, como na sua comunicação, a marca guarda muitas surpresas para o ano de 2023. O Sepezinho, personagem que carrega o DNA da marca, estará cada vez mais presente nos materiais e terá forte conexão com a realidade.
Da Família Sepé para a sua família, conheça as variações que fazem parte desse portfólio. Saiba também o tempo de cozimento e as propriedades de cada versão.
Os seis integrantes da “Família Sepé”
01
Sepé Bianco: carro-chefe da marca
Passa por um rigoroso processo de seleção dos grãos. Por isso, é mais macio e rápido de cozinhar. Dessa forma, caiu no gosto dos consumidores capixabas, sendo o produto líder de vendas da marca. Seu cozimento leva de 15 a 20 minutos, garantindo assim um arroz soltinho e saboroso.
02
Sepé Parboilizado: saboroso e nutritivo
Essa variedade passa pelo processo de parboilização, no qual o cereal fixa os nutrientes no grão, tornando o arroz mais nutritivo. Requer uma quantidade menor de óleo ao fogo. Tempo de preparo: 18 minutos de cozimento mais 5 minutos de descanso antes de consumir.
03
Sepé Premium: nobreza para o paladar
Tem grãos nobres, que fazem a diferença nas mais diversas receitas. Seu cozimento leva de 15 a 20 minutos, garantindo um prato sofisticado, com grãos soltinhos e inteiros no final do preparo.
04
Sepé Tradicional: energia na mesa
Como o próprio nome já diz, é o arroz branco tradicional da mesa dos brasileiros. É a variedade Tipo 2, com proteínas, vitamina E e vitaminas do complexo B. Fornece também ganho de energia. O seu tempo de cozimento leva de 15 a 20 minutos.
05
Sepé Gourmet Integral: alto valor nutritivo
Mantém as propriedades originais do grão, conservando todas as vitaminas. É indicado para quem busca uma alimentação mais balanceada, sendo um alimento excelente para o sistema nervoso, pele, intestino, ossos e coração. Ajuda a controlar o nível do colesterol, é rico em antioxidantes, sacia a fome e ajuda a evitar diabetes. O seu tempo de cozimento é maior, varia entre 30 a 40 minutos.
06
Sepé Gourmet Japonês: cremosidade
Conhecido como “gohan”, é indicado para o preparo de pratos orientais, mas também pode ser utilizado em risotos e outras receitas que necessitam de maior cremosidade. Essa variedade possui um grão mais arredondado, que depois de cozido deve dar liga e ficar soltinho ao mesmo tempo. O seu tempo de cozimento é em torno de 20 minutos.