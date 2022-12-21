6 vezes sabor: conheça as variedades do arroz mais vendido no ES

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Sepé Bianco: carro-chefe da marca

Passa por um rigoroso processo de seleção dos grãos. Por isso, é mais macio e rápido de cozinhar. Dessa forma, caiu no gosto dos consumidores capixabas, sendo o produto líder de vendas da marca. Seu cozimento leva de 15 a 20 minutos, garantindo assim um arroz soltinho e saboroso.

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Sepé Parboilizado: saboroso e nutritivo

Essa variedade passa pelo processo de parboilização, no qual o cereal fixa os nutrientes no grão, tornando o arroz mais nutritivo. Requer uma quantidade menor de óleo ao fogo. Tempo de preparo: 18 minutos de cozimento mais 5 minutos de descanso antes de consumir.

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Sepé Premium: nobreza para o paladar

Tem grãos nobres, que fazem a diferença nas mais diversas receitas. Seu cozimento leva de 15 a 20 minutos, garantindo um prato sofisticado, com grãos soltinhos e inteiros no final do preparo.

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Sepé Tradicional: energia na mesa

Como o próprio nome já diz, é o arroz branco tradicional da mesa dos brasileiros. É a variedade Tipo 2, com proteínas, vitamina E e vitaminas do complexo B. Fornece também ganho de energia. O seu tempo de cozimento leva de 15 a 20 minutos.

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Sepé Gourmet Integral: alto valor nutritivo

Mantém as propriedades originais do grão, conservando todas as vitaminas. É indicado para quem busca uma alimentação mais balanceada, sendo um alimento excelente para o sistema nervoso, pele, intestino, ossos e coração. Ajuda a controlar o nível do colesterol, é rico em antioxidantes, sacia a fome e ajuda a evitar diabetes. O seu tempo de cozimento é maior, varia entre 30 a 40 minutos.

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Sepé Gourmet Japonês: cremosidade