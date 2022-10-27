5 dicas de decoração para sua casa ficar mais aconchegante

Se você quer ter uma casa com um ar sofisticado e aconchegante, é necessário avaliar com cautela os móveis que vão compor a decoração dos ambientes. Para não errar nas escolhas, levar em consideração a função e a ergonomia do mobiliário fazem toda a diferença. Depois dessa análise, você terá certeza de que as novas aquisições vão proporcionar o conforto almejado.
Segundo a arquiteta e designer de interiores Ana Paula Pagotto Fantin, mesmo que as escolhas estejam seguindo alguma tendência específica de decoração, é importante que o mobiliário corresponda ao gosto pessoal do morador. “Assim se faz uma compra mais assertiva, trazendo maior conforto e bem-estar para o ambiente”, pontua.
Ainda de acordo com ela, um dos reflexos sentidos com a pandemia foi o aumento no número de pessoas que adotaram o home office. Com a nova rotina e passando mais tempo dentro de casa, a decoração passou a ter um novo significado. A arquitetura biofílica, diante desse novo contexto, passou a ser muito valorizada, trazendo decorações com materiais naturais e plantas.
“A necessidade de se conectar com a natureza passou a ser uma urgência de conforto. O que antes era somente usado em ambientes praianos, como, por exemplo, a palhinha, presente em cadeiras, poltronas e outros itens, hoje integra o espaço urbano junto com as plantas. O mobiliário curvo também se destaca, trazendo uma proposta orgânica e fluida", explica a arquiteta, que é parceira da Móveis Conquista, empresa que tem um portfólio variado para atender essa nova demanda do mercado.
Para quem está pensando em trazer mais conforto para casa, veja abaixo 5 itens de decoração que equilibram custo-benefício, elegância e aconchego.
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Palhinha
A palhinha está presente nas cadeiras, mesas, buffets (mesa que dá apoio à mesa de jantar) e adornos, trazendo brasilidade e regionalidade aos ambientes. Por ser um material de fácil manutenção, para a limpeza é utilizado somente um pano úmido para não ressecar as fibras.
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Elementos da natureza
Plantas são fundamentais para trazer a presença da natureza nos ambientes internos, proporcionando um clima de mais tranquilidade e aconchego. Porém, se você é do time dos mais práticos, os cachepôs de plantas permanentes e as telas com paisagens do meio ambiente são sugestões que podem ser aderidas. No caso desses elementos, a limpeza é prática, basta passar um pano com sabão neutro.
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Materiais naturais
A madeira e as fibras, por exemplo, deixam o ambiente elegante e sofisticado. Itens da decoração que contam com esses materiais dão uma sensação de aconchego, já que contribuem para um resgate das memórias das famílias reunidas numa mesa, do calor humano. Para manutenção, basta utilizar um pano úmido, e quando estiver com muita poeira, o recomendado é também usar um aspirador de pó.
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Sofá fixo
Para tirar o foco da TV e resgatar o convívio social, o sofá fixo é um importante aliado na sala de estar e voltou com força nos novos projetos. Esse móvel também proporciona mais espaço de circulação e contribui, inclusive, para que o morador insira poltronas e mesa de centro para valorizar o que realmente importa: boas conversas com amigos e familiares.
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Mesa redonda
Antes utilizadas apenas para fazer as refeições, as mesas redondas hoje tornaram-se protagonistas da decoração. Com o espaço reduzido de algumas plantas, elas garantem maior circulação no ambiente e ainda proporcionam que todos que estiverem sentados possam se ver e conversar. Para garantir a limpeza desse móvel, um sabão neutro é suficiente.
MÓVEIS CONQUISTA
Todas essas dicas, e outros itens de decoração, podem ser encontrados nas lojas Móveis Conquista. Há 31 anos no mercado, a empresa, que tem unidades em Vitória e em Vila Velha, oferece produtos variados, sempre com foco no conforto e satisfação dos clientes.
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(27) 3327-0428 e (27) 99222-7560
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