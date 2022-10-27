5 dicas de decoração para sua casa ficar mais aconchegante

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Palhinha

A palhinha está presente nas cadeiras, mesas, buffets (mesa que dá apoio à mesa de jantar) e adornos, trazendo brasilidade e regionalidade aos ambientes. Por ser um material de fácil manutenção, para a limpeza é utilizado somente um pano úmido para não ressecar as fibras.

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Elementos da natureza

Plantas são fundamentais para trazer a presença da natureza nos ambientes internos, proporcionando um clima de mais tranquilidade e aconchego. Porém, se você é do time dos mais práticos, os cachepôs de plantas permanentes e as telas com paisagens do meio ambiente são sugestões que podem ser aderidas. No caso desses elementos, a limpeza é prática, basta passar um pano com sabão neutro.

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Materiais naturais

A madeira e as fibras, por exemplo, deixam o ambiente elegante e sofisticado. Itens da decoração que contam com esses materiais dão uma sensação de aconchego, já que contribuem para um resgate das memórias das famílias reunidas numa mesa, do calor humano. Para manutenção, basta utilizar um pano úmido, e quando estiver com muita poeira, o recomendado é também usar um aspirador de pó.

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Sofá fixo

Para tirar o foco da TV e resgatar o convívio social, o sofá fixo é um importante aliado na sala de estar e voltou com força nos novos projetos. Esse móvel também proporciona mais espaço de circulação e contribui, inclusive, para que o morador insira poltronas e mesa de centro para valorizar o que realmente importa: boas conversas com amigos e familiares.

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Mesa redonda