3 dicas de pisos para deixar a casa mais sofisticada Crédito: Bremenkamp Material de Construção/Divulgação

A escolha do piso é, sem dúvidas, uma das etapas mais importantes na reforma da casa. Uma peça fora do lugar pode colocar todo o processo em risco. A ajuda de um profissional é, então, fundamental para adotar o modelo ideal e até mesmo economizar com revestimentos que podem parecer simples, mas com as dicas certas deixam o ambiente mais sofisticado.

De acordo com o arquiteto e parceiro da Bremenkamp, Kaique Barbosa, o primeiro passo é entender as necessidades e combinar com o gosto do cliente. Hoje, segundo ele, as demandas do público são bem versáteis e vão desde as tradicionais cerâmicas até formatos maiores e mais resistentes como os porcelanatos.

Entretanto, o especialista afirma que a atemporalidade dos materiais deve ser um fator a se considerar. Isso porque os modelos precisam durar por anos. Ou seja, é preciso pensar sempre a longo prazo.

"Um dos pisos mais atemporais que temos no mercado é o calacata marmorizada que pode ser encontrado desde o branco com preto até em versões douradas. Na Bremenkamp também podemos encontrar uma gama de pisos cimentícios para quem busca qualidade e versatilidade no mercado" Kaique Barbosa - Arquiteto e parceiro da Bremenkamp

Para dar um ar mais sofisticado ao espaço, o arquiteto indica a preferência por peças maiores. Os porcelanatos de 83cm x 83cm ou 90cm x 90cm, por exemplo, estão dentro de um bom valor de custo e podem ajudar na amplitude do ambiente.

Esse tipo de piso, inclusive, é conhecido por ser mais resistente do que a tradicional cerâmica por ter na composição uma quantidade maior de materiais rochosos, sendo ideal para áreas de maior circulação.

“O piso influencia muito, principalmente, na paginação linear. Quando conseguimos adotar o mesmo tipo em toda a casa, podemos ajudar na sensação de ambientes maiores”, destaca.

Da mesma forma, a coloração pode influenciar na amplitude. O arquiteto Kaique Barbosa afirma que pisos mais claros e sutis são os mais recomendados. Na parte de rejuntes, a dica é utilizar o mínimo possível.

“Claro que tudo vai depender da personalidade de cada um. Por isso, quando chegamos em lojas como a Bremenkamp tento sempre direcionar ao gosto, mas ao mesmo tempo procurar por um material atemporal”, reforça.

Devido às suas particularidades, os pisos acetinados são mais resistentes aos arranhões, o que confere a eles mais durabilidade no ambiente, o contrário dos tipos polidos.

Jogo rápido

Ou seja, quem está procurando pelos pisos ideais precisa ficar de olho em três dicas importantes:

01 Tamanhos maiores Porcelanatos de tamanhos maiores e com o mínimo de rejunte possível podem ajudar na sofisticação do espaço. Ao contrário do que muita gente pensa, esses modelos podem sim ser encontrados a bons valores, em lojas como a Bremenkamp, oferecendo o melhor custo-benefício para o cliente. 02 Coloração Já os modelos mais claros também são ótimas pedidas para quem está querendo renovar o ambiente. O tipo calacata marmorizada, por exemplo, pode ser encontrado desde o branco com preto até em versões douradas. 03 Atemporais Tem quem goste de investir em modelos diferentes em cada cômodo. Entretanto, para o arquiteto Kaique Barbosa, é interessante escolher por um modelo único na casa. Por serem mais resistentes aos arranhões, os pisos acetinados garantem mais durabilidade no ambiente do que os pisos polidos.

Dicas de pisos para deixar a casa mais sofisticada

Bremenkamp