Contarato se aproxima de Huck e de Paulo Hartung

O senador eleito Fabiano Contarato (Rede) tem se aproximado politicamente do governador Paulo Hartung (sem partido).

Contarato participou do 13º Encontro de Lideranças, promovido pela Rede Gazeta em Pedra Azul a partir desta sexta-feira (23). Ele chegou ao evento, de helicóptero, na mesma comitiva do governador e também do apresentador de TV Luciano Huck.

Além dos três, viajaram no mesmo helicóptero oficial o empresário Eduardo Mufarej, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o chefe de gabinete de Hartung, Octaciano Neto (PSDB), e o secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal.

Na tarde desta sexta-feira (23), Hartung, Hulk e Mufarej participaram de um painel com o tema "A renovação política brasileira e os desdobramentos futuros". Mufarej é o idealizador e coordenador do RenovaBR, movimento cívico que visa à frmação de novos líderes políticos.

Além de evidenciar a aproximação entre Hartung e Contarato, a presença do senador eleito na comitiva oficial do governador sinaliza que, de certo modo, Hartung tem em Contarato um exemplo concreto, e bem-sucedido nas urnas, desse conceito de "renovação política".

O delegado da Polícia Civil nunca havia disputado um mandato eletivo e foi campeão de votos no Espírito Santo nas eleições de outubro.

Hartung também tem se aproximado do prefeito da Serra, Audifax Barcelos, fiador da candidatura de Contarato ao Senado e principal líder da Rede Sustentabilidade no Espírito Santo. Audifax também está no evento.

RenovaBR

Nacionalmente, Hartung está muito próximo de Huck e Mufarej. Após o encerramento do mandato, o governador vai colaborar com o RenovaBR, na formação e capacitação de novos quadros políticos para o país.

O RenovaBR tem grande inserção de dois partidos, aos quais se filiaram muitos dos pouco mais de 100 participantes do primeiro curso de formação de líderes políticos, oferecido pelo movimento no primeiro semestre de 2018.