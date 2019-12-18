Confira 5 cervejas natalinas para beber na ceia ou presentear

Nossas festas de fim de ano pedem cervejas com maior drinkability Crédito: Shutterstock

A ceia tipicamente natalina envolve pratos vigorosos, que carregam ingredientes marcantes e sabores complexos. Vale lembrar que a cultura do banquete de Natal vem do Hemisfério Norte, onde faz muito frio nesta época do ano, enquanto nós, aqui abaixo do Equador, brindamos com Papai Noel bem no início do verão, em plena temporada de calor. Sendo assim, bebidas alcoólicas com alto poder de aquecimento não são a melhor pedida.

Sei o quanto é difícil investir, para a noite de Natal, em cervejas natalinas, geralmente bem complexas, com especiarias e teor alcoólico nas alturas. Ficamos desconfortáveis no calor e, em meio às tantas opções da ceia, a cerveja que deveria ser especial acaba não sendo degustada como merece. Por isso, para uma autêntica ceia em terras brasileiras, indico cervejas de estilos versáteis, que sejam especiais mas refrescantes e fáceis de beber.

Com escolhas assim, fica fácil harmonizar os pratos tropicais com nossa bebida favorita, sem sofrer com o calor ou ter o paladar prejudicado diante da enorme quantidade de sabores diferentes à mesa. Seguindo uma linha mais limpa e com cervejas de maior drinkability, você pode aproveitar melhor as nuances gustativas que a data proporciona.

Indico então três rótulos ideais para nosso clima de fim de ano e convido você a saber mais sobre duas das minhas cervejas natalinas favoritas. São sazonais, produzidas somente na época das festas, em edição limitada. Devem ser provadas no final da noite, sem pressa e com bastante atenção para sua complexidade. Caso a missão fique difícil e você esteja em uma ceia agitada, é legal guardá-las para encerrar a noite de 25 de dezembro. Garanto que será um desfecho com chave de ouro para essa festividade tão especial.

CERVEJAS VERSÁTEIS PARA UMA CEIA TROPICAL:

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Bamberg Alt 600 ml (Brasil). Quanto: R$ 13,10, na Top Beer: escura, porém leve e de amargor baixo, essa Altbier brasileira é turva, com espuma cremosa e notas amadeiradas. Vai bem com os pratos da ceia que contêm carne vermelha e cordeiro.

Bodebrown Brut IPA El Dorado 750ml (Brasil). Quanto: R$ 56, na Top Beer: uma da série de cervejas do estilo Brut IPA lançadas pela cervejaria curitibana, a Bodebrown Brut tem como destaque o perfil sensorial do lúpulo americano El Dorado, que traz notas de frutas tropicais, frutas cítricas e frescor inconfundível. Tem perfil frisante e pode ser uma excelente cerveja para brindar na noite de Natal. Vai bem com queijos fortes e de fungos brancos ou azuis.

St. Feuillien Saison 330 ml (Bélgica). Quanto: R$ 35, na Casa do Cervejeiro: essa Saison é um clássico do estilo Farmhouse Ale e tem todas as características do terroir belga. Levemente turva e com final seco e ácido, tem amargor presente e aromas inconfundíveis de laranja, mel, cravo e coentro. Harmoniza bem com carnes brancas temperadas com especiarias, como pernil de porco com laranja.



CERVEJAS NATALINAS QUE MORAM NO MEU CORAÇÃO:

Delirium Christmas 330ml (Bélgica): a famosa cervejaria do elefante rosa produz esse rótulo apenas no Natal. Trata-se de uma cerveja com 10% de ABV (grau de teor alcoólico) extremamente complexa, que tive a chance de provar algumas poucas vezes na vida e nunca esquecerei. As notas adocicadas, bem alcoólicas, e a presença de especiarias tornam essa Delirium temática a melhor companhia para uma sobremesa natalina à altura.

Delirium Christmas vai bem com sobremesas natalinas Crédito: Divulgação

St. Bernardus Christmas Ale 750ml (Bélgica). Quanto: R$ 199,99, na Mestre Cervejeiro Vila Velha: também belga e também com 10% de ABV, essa cerveja pede um momento de degustação solo. Trata-se de uma Belgian Dark Strong Ale extremamente complexa e que também é produzida sazonalmente. Tem formação de espuma persistente, notas olfativas de tâmara, frutas secas, caramelo, álcool, baunilha e uma riqueza de sabores que marca o paladar de qualquer cervejeiro.

St. Bernardus Christmas Ale: riqueza de sabores Crédito: Divulgação