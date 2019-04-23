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Programa Jovens Valores

Veja como se inscrever para as mil vagas de estágio do Governo do ES

Inscrições serão abertas nesta terça-feira (23); há novidades nos critérios de seleção

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 22:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 abr 2019 às 22:46
Oportunidades para estudantes colocarem em prática o que aprendem nas instituições de ensino. O governo do Estado vai abrir nesta terça-feira (23) as inscrições para Programa Jovens Valores destinado a estudantes de níveis médio, técnico e superior. A expectativa é de que sejam preenchidas mil vagas este ano.
De acordo com informações da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o programa conta com duas mil vagas, sendo que mil desses postos já estão preenchidos. As demais oportunidades serão ofertadas este ano em decorrência do encerramento dos contratos.
O valor da bolsa será de R$ 598,95, mais vale transporte para uma carga semanal de 20 horas.
As inscrições poderão ser feitas até 23 de maio, no site www.jovensvalores.es.gov.br.
As oportunidades contemplam mais de 60 cursos de formação, como Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e outros. Os selecionados vão atuar nos órgãos do governo estadual. 
A SELEÇÃO
Entre outros pontos de seleção, pelo menos duas novidades quanto aos critérios:
- No período de seleção, serão adotados critérios socioeconômicos - renda per capita e beneficiários de programas do Governo Federal.
- Serão priorizados estudantes residentes em bairros atendidos pelo Programa Estado Presente e jovens que cumpre ou cumpriram medida socioeducativa
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