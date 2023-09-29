Prova para concurso público Crédito: Freepik

Para o ano de 2024, ao menos 15 órgãos do Espírito Santo devem realizar concursos públicos e processos seletivos. É o que está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024, encaminhado nesta sexta-feira (29) pelo governo do Espírito Santo para análise da Assembleia Legislativa (Ales)

No caso do concurso para Educação, prometido desde o início do ano pelo governador Renato Casagrande , a secretaria informou que o processo seletivo está em planejamento, sem dar detalhes de vagas ou datas.

Your browser does not support the audio element. Vaga para servidor: 15 órgãos públicos do ES devem fazer concursos em 2024

Já a Secretaria da Saúde (Sesa) informa que foi publicado em Diário Oficial do Estado, no último dia 22, a Portaria Nº342-S referente à instituição da comissão do concurso público. Essa comissão será responsável pelo planejamento, pela organização e pela execução dos trabalhos relativos ao certame. Ainda não há informações sobre salários, vagas e cargos. O último concurso do órgão foi realizado em 2013, com mais de 2.200 vagas.

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024 prevê dotação para a realização de concursos públicos, como forma de assegurar a realização futura. E que, no momento, a Administração está realizando estudos junto aos órgãos e secretarias para avaliar as necessidades. Concursos para órgãos como Detran e Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo) ficam sobre responsabilidade da secretaria.

Na Assembleia Legislativa, a Comissão do Concurso Público está realizando os estudos para identificar as vagas que serão oferecidas. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este ano. O Ministério Público foi procurado, mas não deu retorno.

A Polícia Civil informou que está fazendo estudos sobre a realização de concursos para o próximo ano. Atualmente, está em andamento o certame que selecionará 40 delegados. A próxima fase será o Curso de Formação Profissional (CFP), que acontecerá ainda neste ano. A banca responsável é a Cebraspe e o subsídio é de R$ 12.413,15, de acordo com o edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sujeita a plantões ordinários e extraordinários.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) informou que possui uma comissão formada, que é responsável por todos os concursos da instituição.

Há a previsão que no último trimestre deste ano seja publicado edital com 40 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). O curso tem duração média de três anos, sendo que ao final o candidato é promovido a aspirante a oficial. Após um ano, obtendo conceito favorável, ele é promovido a 2º tenente do Quadro de Oficiais Combatentes.

Sobre o Corpo de Bombeiros, já foram autorizadas seis vagas para o Curso de Formação de Oficiais.

Concursos e processos seletivos previstos

PODERES E INSTITUIÇÕES

Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Ministério Público do Espírito Santo

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger)



Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)

Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest)



Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)

Polícia Civil do Espírito Santo (PCES)

Corpo de Bombeiros

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf)

Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa)

Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp)

Mais detalhes sobre concursos

A Prodesp e a Arsp estão com concurso para sair em breve . A Prodest já definiu que o concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O certame será para o cargo de analista de tecnologia da informação, voltado para quem tem nível superior. O salário inicial da carreira é de R$ 7.350,30, para carga horária de 40 horas. O último concurso foi realizado em 2014.

A comissão responsável pelo concurso da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Arsp) já está formada. Ainda não está definido o total de vagas. As chances serão para o cargo de especialista em regulação e fiscalização. O salário inicial é de R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600.