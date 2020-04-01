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Coronavírus

União vai contratar mais de 6 mil profissionais da área da Saúde

Selecionados vai atuar no combate ao novo coronavírus; contratações serão para os hospitais universitários, entre eles o Hucam

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 12:41
Hucam
Hucam vai ganhar reforço de profissionais temporários Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), vai contratar 6.381 profissionais temporários para atuar nos hospitais universitários de todo o país, entre eles o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam - Ufes).
O edital de abertura do processo seletivo foi publicado nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União. O salário inicial pode chegar a R$ 10,3 mil. Os selecionados vão auxiliar o combate ao Covid-19.

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Serão preenchidas aproximadamente 900 vagas para médicos (nas especialidades de medicina de emergência, anestesiologia, clínica médica e medicina intensiva), 1,4 mil enfermeiros (incluindo as especialidades de terapia intensiva e de urgência e emergência), 3 mil técnicos em enfermagem, 500 fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros (clínico e mecânico) e arquitetos, necessários para promover as mudanças estruturais exigidas para a acomodação de pacientes infectados pelo vírus.
De acordo com o MEC, o objetivo é suprir a demanda crescente da Rede Ebserh, que administra 40 hospitais universitários pelo país, por profissionais com atuação no enfrentamento à pandemia e repor as vagas de trabalhadores que eventualmente precisem se ausentar por suspeita de contaminação da doença.
A contratação é de caráter urgente e temporário e valerá apenas enquanto se mantiver o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal. Trata-se de uma ação complementar em um cenário de crise e não vai impactar os concursos públicos vigentes.

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A possibilidade de antecipar os concursos em andamento foi amplamente estudada, mas trâmites e prazos legais precisam ser cumpridos, o que impossibilitou a antecipação de etapas. Ainda que o processo esteja sendo movido pela urgência, temos tido a necessária preocupação com a transparência, disse o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa.
Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de abril, no site www.institutoaocp.org.br.

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Concursos e seleções são suspensos por causa do coronavírus

Os candidatos serão selecionados por meio de análise curricular e avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado da seleção será divulgado na quarta, 8.

CONFIRA AS VAGAS

Médico 
  • Carga horária: 24h 
  • Salário: R$ 8.647,57
Médico  medicina de emergência 
  • Carga horária: 24h 
  • Salário: R$ 8.647,57
Médico - anestesiologista 
  • Carga horária: 24h 
  • Salário: R$ 8.647,57
Médico - clínica médica 
  • Carga horária: 24h 
  • Salário: R$ 8.647,57
Médico - medicina intensiva 
  • Carga horária: 24h 
  • Salário: R$ 8.647,57
Enfermeiro 
  • Carga horária: 36h 
  • Salário: R$ 6.690,39
Enfermeiro-terapia intensiva 
  • Carga horária: 36h 
  • Salário: R$ 6.690,39
Enfermeiro- urgência e emergência 
  • Carga horária: 36h 
  • Salário: R$ 6.690,39
Técnico em enfermagem 
  • Carga horária: 36h 
  • Salário: R$ 3.255,32
Fisioterapia 
  • Carga horária: 30h 
  • Salário: R$ 4.725,20
Engenheiro clínico 
  • Carga horária: 40h 
  • Salário: R$ 10.350,45
Engenheiro mecânico 
  • Carga horária: 40h 
  • Salário: R$ 10.350,45
Arquiteto 
  • Carga horária: 40h 
  • Salário: R$ 10.350,45
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