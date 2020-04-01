União vai contratar mais de 6 mil profissionais da área da Saúde

Hucam vai ganhar reforço de profissionais temporários Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), vai contratar 6.381 profissionais temporários para atuar nos hospitais universitários de todo o país, entre eles o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam - Ufes).

O edital de abertura do processo seletivo foi publicado nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União. O salário inicial pode chegar a R$ 10,3 mil. Os selecionados vão auxiliar o combate ao Covid-19.

Serão preenchidas aproximadamente 900 vagas para médicos (nas especialidades de medicina de emergência, anestesiologia, clínica médica e medicina intensiva), 1,4 mil enfermeiros (incluindo as especialidades de terapia intensiva e de urgência e emergência), 3 mil técnicos em enfermagem, 500 fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros (clínico e mecânico) e arquitetos, necessários para promover as mudanças estruturais exigidas para a acomodação de pacientes infectados pelo vírus.

De acordo com o MEC, o objetivo é suprir a demanda crescente da Rede Ebserh, que administra 40 hospitais universitários pelo país, por profissionais com atuação no enfrentamento à pandemia e repor as vagas de trabalhadores que eventualmente precisem se ausentar por suspeita de contaminação da doença.

A contratação é de caráter urgente e temporário e valerá apenas enquanto se mantiver o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal. Trata-se de uma ação complementar em um cenário de crise e não vai impactar os concursos públicos vigentes.

A possibilidade de antecipar os concursos em andamento foi amplamente estudada, mas trâmites e prazos legais precisam ser cumpridos, o que impossibilitou a antecipação de etapas. Ainda que o processo esteja sendo movido pela urgência, temos tido a necessária preocupação com a transparência, disse o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa.

Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de abril, no site www.institutoaocp.org.br

Os candidatos serão selecionados por meio de análise curricular e avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado da seleção será divulgado na quarta, 8.

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