Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Últimos dias para se inscrever no concurso para oficiais da PMES
40 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso para oficiais da PMES

Candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. Selecionados farão bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da corporação
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2024 às 14:08

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 14:08

Os  interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo devem ficar atentos. Isso porque as inscrições para o concurso público de oficiais combatentes terminam nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024. São 40 vagas e para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. Após o curso de formação de três anos, a remuneração será de R$ 10.005,36.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 15 de setembro de 2024. Os aprovados nos primeiros exames farão Teste de Aptidão Física (TAF), além de outras etapas. Os selecionados farão bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da corporação.

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS
40 para oficiais, sendo 30 para ampla concorrência, oito para negros e duas para indígenas.
REMUNERAÇÃO
No primeiro ano do curso, a remuneração será de R$ 4,384,75, passando para R$ 5.225,81 no segundo ano e para R$ 5.646,34, no terceiro. Após a formação, o aprovado assume o cargo de aspirante a oficial e terá ganhos de R$ 10.005,36.
REQUISITOS
  • Nível médio completo;
  • Altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres;
  • Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;
  • Idade mínima de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso.
INSCRIÇÕES
As inscriçõespodem ser feitas até o dia 23 de julho de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
TAXA
R$ 93
ETAPAS
O concurso contará com oito etapas:
  • Prova objetiva e de redação
  • Teste de Aptidão Física (TAF)
  • Avaliação Psicológica
  • Investigação Social
  • Exame de Saúde
  • Entrega de documentação
  • Classificação para Fins de Matrícula no Curso de Formação 
  • Curso de Formação de Oficiais
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de setembro.
O QUE CAI NA PROVA
Ao todo, os candidatos terão que responder 80 questões de:
  • Conhecimentos básicos:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico e Matemático
  • Geografia
  • História
  • Informática
  • Conhecimentos específicos: 
  • Noções de Direito Administrativo e Constitucional
Também haverá prova de redação, a respeito de tema constante do conteúdo programático de conhecimentos gerais ou específicos.
COMO SERÁ O TAF
O Teste de Aptidão Física está agendado para o dia 8 de dezembro.
Os candidatos farão os seguintes exercícios:
  • Flexão na barra fixa
  • Agilidade
  • Corrida de 2.400 metros
  • Abdominal remador
VALIDADE
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da corporação.
MAIS INFORMAÇÕES
Para ler o edital completo, clique aqui

LEIA MAIS 

Governo do ES vai abrir concurso com 600 vagas para Polícia Penal

Concurso de oficiais da PMES: veja como se preparar para provas

Concurso da PMES barra tatuagem, uso de drogas e exige saber Hino Nacional

Concurso da PM do ES: conheça a carreira de oficial combatente

10 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 21 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados