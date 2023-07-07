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Até R$ 5,2 mil

Últimos dias para se inscrever no concurso para 64 servidores da Ufes

Interessados têm até as 23h59 do dia 9 de julho de 2023 para garantir a participação no processo seletivo; provas objetivas serão aplicadas em  27 de agosto

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 10:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2023 às 10:23
Ufes, Vitória, ES
Ufes vai contratar novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
Os interessados em trabalhar como servidor efetivo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) devem se apressar. Isso porque o prazo para se inscrever no certame termina às 23h59 deste domingo, 9 de julho. São  64 vagas em cargos de níveis médio e superior.
Os novos colaboradores terão salários que variam de R$ 3.325,19 a R$ 5.214,92, respectivamente. Os valores já incluem auxílio-alimentação de R$ 658. Os selecionados irão atuar nos campi de Vitória, São Mateus e Alegre.
Quem tem o nível médio pode se candidatar aos cargos:
  • Assistente em Administração (Vitória)
  • Técnico de Enfermagem (Alegre)
  • Técnico de Laboratório/Área: Processos Industriais - Perfil: Geografia Física (Vitória)
  • Técnico de Laboratório/Área: Processos Industriais - Perfil: Elétrica (Vitória)
  • Técnico de Tecnologia da Informação (Alegre, São Mateus e Vitória)
  • Técnico em Agropecuária (Alegre).
Já candidatos que tenham curso superior podem se inscrever para:
  • Médico/Área: Psiquiatria (Vitória)
  • Técnico em Assuntos Educacionais (Alegre).
O atendimento aos candidatos ocorre na internet.  A taxa de participação é de R$ 120 para os cargos de nível médio e de R$ 150 para os de nível superior.
O concurso público da Ufes contará com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 27 de agosto de 2023, a partir das 14 horas, no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu.
Últimos dias para se inscrever no concurso para 64 servidores da Ufes

Saiba mais sobre o concurso da Ufes

  • Assistente em administração
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais experiência de 12 meses na área administrativa ou Ensino médio completo, mais experiência de 12 meses na área administrativa
  • Vagas: 50
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo + Curso Técnico na área do cargo.
  • Vagas: 5 (Vitória), 1 (Alegre)e 2 (São Mateus)
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de laboratório /área: industrial (Perfil: Geografia Física)
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico de laboratório / área: industrial (Perfil: Elétrica)
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico em enfermagem
  • Local de trabalho: Alegre
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico em agropecuária
  • Local de trabalho: Alegre (Área experimental de Rive)
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Médico / área: psiquiatria
  • Local de trabalho: Curso superior em Medicina; e Residência Médica em Psiquiatria, em serviço credenciado e reconhecido pelo MEC e Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ou Título de Especialista em Psiquiatria; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Técnico em assuntos educacionais
  • Local de trabalho: Alegre
  • Requisito: Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas
  • Vaga: 1
  •  Carga horária: 40 horas semanais

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