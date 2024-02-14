Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vitória

A oferta é de 100 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar do certame, o candidato precisa ter licenciatura plena.

Prefeitura de Vitória vai selecionar novos profissionais do magistério Crédito: Fernando Madeira

Os salários variam de R$ 4.999,89 a R$ 6.353,44, conforme a titulação do candidato. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 800.

O concurso contará com provas objetiva e dissertativa (redação) no dia 14 de abril de 2024. Os inscritos terão quatro horas e meia para responder as 60 questões que envolvem áreas de Língua Portuguesa, Legislação Educacional e conhecimentos específicos.

Também haverá exame prático, no dia 9 de junho de 2024, para os cargos de PEB III – Educação Especial – Bilíngue, PEB III – Educação Especial – Deficiência Visual e PEB III – Libras. As provas serão realizadas em Vitória.

A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da prefeitura.

Confira as vagas