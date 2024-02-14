Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vitória

Os interessados em trabalhar como professor na Prefeitura de Vitória devem se apressar. As inscrições para o concurso público terminam às 16 horas desta quinta-feira, 15 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de R$ 80, que deve ser paga por meio de boleto bancário até o dia 16 de fevereiro de 2024.
A oferta é de 100 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar do certame, o candidato precisa ter licenciatura plena.
Os salários variam de R$ 4.999,89 a R$ 6.353,44, conforme a titulação do candidato. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 800.
O concurso contará com provas objetiva e dissertativa (redação) no dia 14 de abril de 2024. Os inscritos terão quatro horas e meia para responder as 60 questões que envolvem áreas de Língua Portuguesa, Legislação Educacional e conhecimentos específicos.
Também haverá exame prático, no dia 9 de junho de 2024, para os cargos de PEB III – Educação Especial – Bilíngue, PEB III – Educação Especial – Deficiência Visual e PEB III – Libras. As provas serão realizadas em Vitória.
A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da prefeitura.
Confira as vagas
- Professor de Educação Básica I - PEB I - Educação Infantil (6)
- Professor de Educação Básica II - PEB II - Ensino Fundamental (5)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Ciências (2)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Educação Artística (2)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Educação Física (1)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Geografia (1)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - História (1)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Língua Inglesa (1)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Língua Portuguesa (2)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Matemática (5)
- Professor de Educação Básica III - PEB III - Música (3)
- Professor de Educação Básica III - Libras (3)
- Professor de Educação Básica III - Educação Especial : Bilíngue (3)
- Professor de Educação Básica III - Educação Especial : Deficiência Intelectual (54)
- Professor de Educação Básica III - Educação Especial : Deficiência Visual (1)
- Professor de Educação Básica III - Educação Especial : Altas Habilidades (1)
- Professor de Educação Básica IV - PEB IV - Coordenador de Turno (6)
- Professor de Educação Básica IV - PEB IV - Em Função Pedagógica (3)