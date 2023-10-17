Últimos dias para se inscrever no concurso da Guarda Municipal de Cariacica

Atualização
19/10/2023 - 7:20
Inicialmente as inscrições terminariam no dia 18 de outubro, mas o prazo foi prorrogado até 20 de novembro. O texto foi atualizado.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cariacica terminam às 23h59 do dia 20 de novembro. O processo seletivo oferece 35 vagas para início imediato na carreira de agente, além de formação de cadastro de reserva.
Os candidatos podem se inscrever no site do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Access). A taxa de participação é de R$ 135.
Os candidatos que não tiverem acesso à internet devem procurar o posto de inscrição, localizado no Grau Técnico, na Avenida Mário Gurgel, nº 05, Vila Capixaba, Cariacica, no horário das 8h30 às 11h e das 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados. No local haverá computadores e impressoras, assim como profissional técnico para auxílio aos candidatos
Qual é o salário?
Segundo a prefeitura, a remuneração pode chegar a R$ 6.508, composto por salário de R$ 2.200, mais R$ 660 referente ao adicional de periculosidade, R$ 1 mil (referente a escala especial), R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) e R$ 500 de auxílio-alimentação.
Carga horária
Requisitos
É necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos.
Etapas
- Prova objetiva (eliminatório e classificatório)
- Teste de capacidade física (eliminatório)
- Avaliação psicológica (eliminatório)
- Exames médicos (inclusive toxicológico) (eliminatório)
- Investigação de conduta social (eliminatório)
- Curso de formação e capacidade física (presencial e em tempo integral) (eliminatório e classificatório)
Quando será a prova
Serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024.
O que cai na prova
- Os exames objetivos terão questões de:
- Língua Portuguesa (10 questões)
- Raciocínio Lógico (5 questões)
- Informática Básica (5 questões)
- Legislação de Trânsito (10 questões)
- Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica (10 questões)
- Conhecimentos Específicos (30 questões)
Os candidatos terão quatro horas para responder o teste, que será aplicado a partir das 8 horas, em Cariacica.
Para ser aprovado, o candidato deverá obter o mínimo de 60% da nota máxima da prova objetiva, não podendo zerar em qualquer das disciplinas aplicadas.
Como será o TAF
Serão aplicados no dia no período de 12 a 14 de janeiro de 2024. Ao todo, serão convocados 350 participantes.
- Masculino
- Flexão de braço com o apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos
- Flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos
- Corrida de 2.400 metros em 12 minutos
- Feminino
- Flexão de braço com o apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos
- Flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos
- Corrida de 2.400 metros em 15 minutos e 54 segundos
Validade
O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.