Últimos dias para se inscrever no concurso da Câmara de Cariacica

As inscrições para o concurso público da Câmara de Cariacica terminam nesta quinta-feira, dia 20 de junho. São oito vagas, além da formação de cadastro de rserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.005 a R$ 3.500. Os servidores também vão receber auxílio-alimentação e vale-transporte.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site do Instituto AOCP, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 59,50 a R$ 119.
CARGOS
NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
Auxiliar de serviços administrativos e legislativos
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 2.005
- Carga horária: 30 horas
Técnico legislativo: informática
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 2.631,02
- Carga horária: 30 horas
Técnico legislativo: segurança do trabalho
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 2.631,02
- Carga horária: 30 horas
NÍVEL SUPERIOR
Analista legislativo – Ciências da Computação
- Vaga: cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 3.025,84
- Carga horária: 30 horas
Analista Legislativo – comunicação
- Vaga: cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 3.025,84
- Carga horária: 30 horas
Analista legislativo – Direito
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 3.025,84
- Carga horária: 30 horas
Analista legislativo - Administração
- Vaga: cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 3.025,84
- Carga horária: 30 horas
Contador
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 3.500
- Carga horária: 30 horas
Controlador Interno
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 3.500
- Carga horária: 30 horas
Procurador legislativo
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 3.500
- Carga horária: 20 horas
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de agosto de 2024. Para o cargo de procurador, também haverá avaliação discursiva.
Os testes, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostos por 50 questões do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sendo uma a opção correta.
Níveis médio, técnico e superior (exceto Procurador):
- Língua Portuguesa – 10
- Raciocínio Lógico – Matemático – 05
- Legislação – 05
- Conhecimentos Específicos – 30
Procurador:
- Língua Portuguesa – 15
- Conhecimentos Específicos – 35
Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 50% da nota máxima da prova.