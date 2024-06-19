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Legislativo

Últimos dias para se inscrever no concurso da Câmara de Cariacica

Oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior; remuneração varia de R$ 2.005 a R$ 3.500. Prazo termina nesta quinta-feira (20)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jun 2024 às 11:54

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 11:54

Câmara Municipal de Cariacica, em Cariacica
Câmara Municipal de Cariacica vai receber novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público da Câmara de Cariacica terminam nesta quinta-feira, dia 20 de junho. São oito vagas, além da formação de cadastro de rserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.005 a R$ 3.500. Os servidores também vão receber auxílio-alimentação e vale-transporte.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site do Instituto AOCP, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 59,50 a R$ 119.
CARGOS
NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
Auxiliar de serviços administrativos e legislativos
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 2.005
  • Carga horária: 30 horas
Técnico legislativo: informática
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 2.631,02
  • Carga horária: 30 horas
Técnico legislativo: segurança do trabalho
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 2.631,02
  • Carga horária: 30 horas
NÍVEL SUPERIOR
Analista legislativo – Ciências da Computação
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 3.025,84
  • Carga horária: 30 horas
Analista Legislativo – comunicação
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 3.025,84
  • Carga horária: 30 horas
Analista legislativo – Direito
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva 
  • Remuneração: R$ 3.025,84
  • Carga horária: 30 horas
Analista legislativo - Administração
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 3.025,84
  • Carga horária: 30 horas
Contador 
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 3.500
  • Carga horária: 30 horas
Controlador Interno
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 3.500
  • Carga horária: 30 horas
Procurador legislativo
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 3.500
  • Carga horária: 20 horas
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de agosto de 2024. Para o cargo de procurador, também haverá avaliação discursiva.
Os testes, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostos por 50 questões do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sendo uma a opção correta.
Níveis médio, técnico e superior (exceto Procurador):
  • Língua Portuguesa – 10
  • Raciocínio Lógico – Matemático – 05
  • Legislação – 05
  • Conhecimentos Específicos – 30
Procurador:
  • Língua Portuguesa – 15
  • Conhecimentos Específicos – 35
Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 50% da nota máxima da prova.

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