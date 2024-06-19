Últimos dias para se inscrever no concurso da Câmara de Cariacica

Câmara Municipal de Cariacica vai receber novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público da Câmara de Cariacica terminam nesta quinta-feira, dia 20 de junho. São oito vagas, além da formação de cadastro de rserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.005 a R$ 3.500. Os servidores também vão receber auxílio-alimentação e vale-transporte.

O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site do Instituto AOCP , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 59,50 a R$ 119.

CARGOS

NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

Auxiliar de serviços administrativos e legislativos

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

2, mais cadastro de reserva Remuneração: R$ 2.005

R$ 2.005 Carga horária: 30 horas

Técnico legislativo: informática

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Remuneração: R$ 2.631,02

R$ 2.631,02 Carga horária: 30 horas

Técnico legislativo: segurança do trabalho

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Remuneração: R$ 2.631,02

R$ 2.631,02 Carga horária: 30 horas

NÍVEL SUPERIOR

Analista legislativo – Ciências da Computação

Vaga: cadastro de reserva

cadastro de reserva Remuneração: R$ 3.025,84

R$ 3.025,84 Carga horária: 30 horas

Analista Legislativo – comunicação

Vaga: cadastro de reserva

cadastro de reserva Remuneração: R$ 3.025,84

R$ 3.025,84 Carga horária: 30 horas

Analista legislativo – Direito

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Remuneração: R$ 3.025,84

R$ 3.025,84 Carga horária: 30 horas

Analista legislativo - Administração

Vaga: cadastro de reserva

cadastro de reserva Remuneração: R$ 3.025,84

R$ 3.025,84 Carga horária: 30 horas

Contador

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Remuneração: R$ 3.500

R$ 3.500 Carga horária: 30 horas

Controlador Interno

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Remuneração : R$ 3.500

: R$ 3.500 Carga horária: 30 horas

Procurador legislativo

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Remuneração: R$ 3.500

R$ 3.500 Carga horária: 20 horas

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de agosto de 2024. Para o cargo de procurador, também haverá avaliação discursiva.

Os testes, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostos por 50 questões do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sendo uma a opção correta.

Níveis médio, técnico e superior (exceto Procurador):

Língua Portuguesa – 10

Raciocínio Lógico – Matemático – 05

Legislação – 05

Conhecimentos Específicos – 30

Procurador:

Língua Portuguesa – 15

Conhecimentos Específicos – 35