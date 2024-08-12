Últimos dias para se inscrever no concurso com 185 vagas da Prefeitura da Serra

VAGAS

185

SALÁRIO

Variam de R$ 1.485 a 4.502,47

CARGOS

Agente administrativo (39)

Educador social (6)

Tradutor e intérprete de libras / Língua Portuguesa (2)

Técnico de edificações (2)

Técnico de informática (6)

Técnico em geoprocessamento (1)

Administrador (7)

Analista de geoprocessamento (1)

Arquiteto (11)

Arquivista (1)

Assistente social - 30 horas (5)

Assistente social - 40 horas (5)

Bibliotecário (4)

Biólogo (6)

Cientista social (1)

Contador (6)

Educador físico (10)

Economista (1)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro de alimentos (1)

Engenheiro civil (11)

Engenheiro eletricista (2)

Engenheiro ambiental (2)

Engenheiro de segurança do trabalho (1)

Engenheiro cartográfico (1)

Engenheiro de trânsito (1)

Estatístico (1)

Geógrafo (1)

Geólogo (1)

Jornalista (2)

Médico do trabalho (1)

Médico veterinário (3)

Museólogo (1)

Nutricionista (6)

Oceanógrafo (1)

Pedagogo (1)

Psicólogo - 30 horas (5)

Psicólogo - 40 horas (5)

Publicitário (1)

Turismólogo (1)

Terapeuta ocupacional (6)

Auditor público interno: contabilidade (2)

Auditor público interno: Direito (2)

Auditor público interno: Engenharia Civil (1)

Auditor público interno: Tecnologia da Informação (1)

Auditor público interno: Economia (1)

Analista em tecnologia da informação: desenvolvimento (4)

Analista em tecnologia da informação: infraestrutura (1)

Analista em tecnologia da informação: suporte (1)

Analista em tecnologia da informação: segurança (1)

Analista em tecnologia da informação: geoprocessamento (1)

REQUISITO

Níveis médio, técnico e superior

TAXA

R$ 65 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 85 para os demais.