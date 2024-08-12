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Níveis médio e superior

Últimos dias para se inscrever no concurso com 185 vagas da Prefeitura da Serra

Prazo para se inscrever termina nesta terça-feira, dia 13 de agosto; há postos para profissionais como agente administrativo, biólogo, técnico de informática e analista de TI.

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 14:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 ago 2024 às 14:33
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai contar com novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público com 185 vagas da Prefeitura da Serra terminam nesta terça-feira, dia 13 de agosto. As oportunidades são para diversos cargos da área administrativa. A remuneração mensal pode chegar a R$ 4,5 mil.
O atendimento ocorre até as 23h59, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap)
As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de setembro.

Confira os detalhes

INSCRIÇÕES
O prazo segue até  as 23h59 do dia 13 de agosto. O atendimento aos candidatos acontece no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 

EDITAL 05/2024

VAGAS
185

SALÁRIO
Variam de R$ 1.485 a 4.502,47

CARGOS
Agente administrativo (39)
Educador social (6)
Tradutor e intérprete de libras / Língua Portuguesa (2)
Técnico de edificações (2)
Técnico de informática (6)
Técnico em geoprocessamento (1)
Administrador (7)
Analista de geoprocessamento (1)
Arquiteto (11)
Arquivista (1)
Assistente social - 30 horas (5)
Assistente social - 40 horas (5)
Bibliotecário (4)
Biólogo (6)
Cientista social (1)
Contador (6)
Educador físico (10)
Economista (1)
Engenheiro agrônomo (1)
Engenheiro de alimentos (1)
Engenheiro civil (11)
Engenheiro eletricista (2)
Engenheiro ambiental (2)
Engenheiro de segurança do trabalho (1)
Engenheiro cartográfico (1)
Engenheiro de trânsito (1)
Estatístico (1)
Geógrafo (1)
Geólogo (1)
Jornalista (2)
Médico do trabalho (1)
Médico veterinário (3)
Museólogo (1)
Nutricionista (6)
Oceanógrafo (1)
Pedagogo (1)
Psicólogo - 30 horas (5)
Psicólogo - 40 horas (5)
Publicitário (1)
Turismólogo (1)
Terapeuta ocupacional (6)
Auditor público interno: contabilidade (2)
Auditor público interno: Direito (2)
Auditor público interno: Engenharia Civil (1)
Auditor público interno: Tecnologia da Informação (1)
Auditor público interno: Economia (1)
Analista em tecnologia da informação: desenvolvimento (4)
Analista em tecnologia da informação: infraestrutura (1)
Analista em tecnologia da informação: suporte (1)
Analista em tecnologia da informação: segurança (1)
Analista em tecnologia da informação: geoprocessamento (1)

REQUISITO
Níveis médio, técnico e superior

TAXA
R$ 65 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 85 para os demais.

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