Ufes abre processo seletivo para professor substituto

Alunos se queixam de posturas reiteradas de professor da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu inscrições para processo seletivo de professores substitutos. A remuneração pode chegar a R$ 5.786,68. Os interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (1°) até sexta-feira (05).

As oportunidades são para as áreas/subáreas de Educação/Educação das Relações Étnico-raciais, Enfermagem/Médico Cirúrgica, Odontologia, Nutrição, Língua Portuguesa e/ou Linguística, Produção Animal e Engenharia Mecânica/Materiais e Processos de Fabricação.

edital Os cargos exigem diferentes titulações (consultar no). A remuneração para especialização é de R$ 3.576,28, para mestrado é R$ 4.272,99 e, doutorado, $ 5.786,68.

INSCRIÇÕES

Onde: no departamento da vaga pretendida, conforme item 2 do edital; do dia 01 de abril até o dia 05 de abril.