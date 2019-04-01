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Quase R$ 6 mil

Ufes abre processo seletivo para professor substituto

As oportunidades são para as áreas de Educação, Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Língua Portuguesa, Produção Animal e Engenharia Mecânica

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 19:59

Publicado em 

01 abr 2019 às 19:59
Alunos se queixam de posturas reiteradas de professor da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu inscrições para processo seletivo de professores substitutos. A remuneração pode chegar a R$ 5.786,68. Os interessados podem se inscrever a partir  desta segunda-feira (1°) até sexta-feira (05).
As oportunidades são para as áreas/subáreas de Educação/Educação das Relações Étnico-raciais, Enfermagem/Médico Cirúrgica, Odontologia, Nutrição, Língua Portuguesa e/ou Linguística, Produção Animal e Engenharia Mecânica/Materiais e Processos de Fabricação. 
Os cargos exigem diferentes titulações (consultar no edital). A remuneração para especialização é de R$ 3.576,28, para mestrado é R$ 4.272,99 e, doutorado, $ 5.786,68. 
INSCRIÇÕES
Onde: no departamento da vaga pretendida, conforme item 2 do edital; do dia 01 de abril até o dia 05 de abril.
 

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