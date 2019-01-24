Ufes abre processo seletivo para professor subsitituto

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professor substituto. A oferta é de 15 vagas. A remuneração varia de R$ 2.442,66 a R$ 4.272,99.
As inscrições vão de 4 a 6 de fevereiro, no departamento que oferece a vaga.
A remuneração para professor de 20 horas é de R$ 2.442,66 para quem tem especialização e de R$ 3.576,28 para o profissional com mestrado. Já o salário para carga horária de 40 horas é de R$ 3.576,28 e R$ 4.272,99, respectivamente.
A seleção contará com prova de aptidão didática e análise de títulos. O primeiro exame deve ser aplicado no dia 18 de fevereiro.
O contrato será por um período letivo (em alguns casos poderá haver contratação por menor período), podendo haver prorrogações sucessivas, desde que não se exceda o tempo total de dois anos de contratação.
CONFIRA AS VAGAS
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Matemática
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Psicologia da Educação/Avaliação Psicológica.
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Psicologia/Psicologia Social/Psicologia do Desenvolvimento Humano
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Geografia/Geografia Humana
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - DEPARTAMENTO DE GEMOLOGIA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Geociências, Geologia, Mineralogia, Gemologia, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Engenharia Química, Ciência dos Materiais
CENTRO DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS, CULTURA E EDUCAÇÃO
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Ensino das Artes Visuais
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Engenharia Química/Métodos Numéricos e Otimização Não Linear
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE- DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Botânica/Morfologia/Vegetal.
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE- DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Informática e Sociedade, Metodologia de Pesquisa em Informática, Direito e Legislação, e Informática.
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE- DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Estruturas de dados II, Desenvolvimento de Sistemas para Web, Desenvolvimento em Java, Programação I e Teoria Geral de Sistemas.
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE- DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Matemática
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO- DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Física Geral
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO- DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Linguagens de Programação
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO- DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Probabilidade e Estatística/Matemática da Computação
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE
Vaga: 1
Regime trabalho: 40 horas
Área/Subárea ou Disciplina: Fisioterapia e Terapia Ocupacional