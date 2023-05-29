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Novos servidores

Ufes abre concurso com 64 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Interessados poderão se inscrever de 5 de junho a 9 de julho de 2023; haverá provas objetivas para todos os cargos no dia 27 de agosto

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 14:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 mai 2023 às 14:03
Reitoria da Ufes: O convênio prevê que a Cesan revise o projeto básico das instalações internas do campus e a universidade execute suas obras
Reitoria da Ufes: concurso vai selecionar novos servidores Crédito: Ufes
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou edital de abertura de concurso público com 64 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os novos servidores terão salários que variam de R$ 3.325,19 a R$ 5.214,92, respectivamente. Os valores já incluem auxílio-alimentação de R$ 658. Os selecionados irão atuar nos campi de Vitória, São Mateus e Alegre.
Quem tem o nível médio pode se candidatar aos cargos:
  • Assistente em Administração (Vitória)
  • Técnico de Enfermagem (Alegre)
  • Técnico de Laboratório/Área: Processos Industriais - Perfil: Geografia Física (Vitória)
  • Técnico de Laboratório/Área: Processos Industriais - Perfil: Elétrica (Vitória)
  • Técnico de Tecnologia da Informação (Alegre, São Mateus e Vitória)
  • Técnico em Agropecuária (Alegre).
Já candidatos que tenham curso superior podem se inscrever para:
  • Médico/Área: Psiquiatria (Vitória)
  • Técnico em Assuntos Educacionais (Alegre).
Os interessados poderão se inscrever de 5 de junho a 9 de julho de 2023, exclusivamente pela internet.  A taxa de participação é de R$ 120 para os cargos de nível médio e de R$ 150 para os de nível superior.
Podem pedir a isenção do pagamento do valor os candidatos oriundos de família de baixa renda, que estiverem inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que estejam registrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O atendimento ocorre de 5 a 18 de junho.
O concurso público da Ufes contará com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 27 de agosto de 2023, a partir das 14 horas, no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu.
Ufes abre concurso com 64 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Saiba mais sobre o concurso da Ufes

  • Assistente em administração
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais experiência de 12 meses na área administrativa ou Ensino médio completo, mais experiência de 12 meses na área administrativa
  • Vagas: 50
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo + Curso Técnico na área do cargo.
  • Vagas: 5 (Vitória), 1 (Alegre)e 2 (São Mateus)
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de laboratório /área: industrial (Perfil: Geografia Física)
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico de laboratório / área: industrial (Perfil: Elétrica)
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico em enfermagem
  • Local de trabalho: Alegre
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico em agropecuária
  • Local de trabalho: Alegre (Área experimental de Rive)
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Médico / área: psiquiatria
  • Local de trabalho: Curso superior em Medicina; e Residência Médica em Psiquiatria, em serviço credenciado e reconhecido pelo MEC e Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ou Título de Especialista em Psiquiatria; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Técnico em assuntos educacionais
  • Local de trabalho: Alegre
  • Requisito: Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas
  • Vaga: 1
  •  Carga horária: 40 horas semanais

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