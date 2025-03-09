Tribunal Militar, Vila Velha e Anchieta: 17 mil vagas em concursos e seleções

Superior Tribunal Militar (STM) tem oportunidades com remuneração de R$ 14.852. Crédito: Divulgação: Conselho Nacional de Justiça

Mais de 17 mil vagas estão abertas em 131 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com postos efetivos e temporários. Além dessas oportunidades, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As vagas são para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar em governos estaduais, prefeituras, instituições de ensino, polícias militares e outros órgãos.



Uma das oportunidades é o concurso do Superior Tribunal Militar (STM), cujas inscrições começaram na última sexta-feira (07) e vão até o dia 4 de abril. São 80 vagas para cargos de analista judiciário para atuar na área administrativa, analista de sistemas, comunicação social, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras funções. A remuneração pode chegar a R$ 14.852.

A Prefeitura de Anchieta também tem edital aberto, com 22 vagas para motorista de transporte escolar e transporte saúde. As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira (11). A remuneração é de R$ 2.140, além de vale-alimentação de até R$ 700.

Já para o processo seletivo de nível técnico da Prefeitura de Vila Velha , que vai formar cadastro de reserva para o cargo de topógrafo, as inscrições terminam nesta segunda (10). A remuneração é de R$ 2.029.