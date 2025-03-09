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131 editais

Tribunal Militar, Vila Velha e Anchieta: 17 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades são para diversas áreas de conhecimento e formação de cadastro de reserva. Salários podem chegar a R$ 14.852

Publicado em 09 de Março de 2025 às 18:11

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

09 mar 2025 às 18:11
Superior Tribunal Militar (SMT) tem oportunidades com remuneração de R$ 14.852.
Superior Tribunal Militar (STM) tem oportunidades com remuneração de R$ 14.852. Crédito: Divulgação: Conselho Nacional de Justiça
Mais de 17 mil vagas estão abertas em 131 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com postos efetivos e temporários. Além dessas oportunidades, há seleções para formação de cadastro de reserva. 
As vagas são para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar em governos estaduais, prefeituras, instituições de ensino, polícias militares e outros órgãos.
Uma das oportunidades é o concurso do Superior Tribunal Militar (STM), cujas inscrições começaram na última sexta-feira (07) e vão até o dia 4 de abril. São 80 vagas para cargos de analista judiciário para atuar na área administrativa, analista de sistemas, comunicação social, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras funções. A remuneração pode chegar a R$ 14.852.
A Prefeitura de Anchieta também tem edital aberto, com 22 vagas para motorista de transporte escolar e transporte saúde. As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira (11). A remuneração é de R$ 2.140, além de vale-alimentação de até R$ 700.
Já para o processo seletivo de nível técnico da Prefeitura de Vila Velha, que vai formar cadastro de reserva para o cargo de topógrafo, as inscrições terminam nesta segunda (10). A remuneração é de R$ 2.029.
A Prefeitura de São Roque do Canaã também está formando cadastro de reserva para contratação temporária para o cargo de pedagogo. Os interessados podem realizar a inscrição até a próxima quinta-feira (13). A remuneração é de R$ 4.883,17.

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