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Nível superior

Tribunal de Justiça do ES lança edital de concurso com 128 vagas

Remuneração inicial varia de R$ 6.713 a R$ 9.596,81;  inscrições poderão ser feitas das 10h de 16 de janeiro até as 18h de 6 de fevereiro

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 09:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jan 2023 às 09:17
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Tribunal de Justiça do ES vai contratar servidores de nível superior Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (9) o edital do concurso público para o cargo de analista judiciário. A oferta é de 128 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial varia de R$ 6.713 a R$ 9.596,81.
Confira o edital
Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior em várias especialidades. As contratações serão pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade.
Os postos são para as seguintes áreas:
  • Analista Judiciário – Área Administrativa - qualquer formação (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Administração (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Arquitetura (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Arquivologia (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Biblioteconomia (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Comunicação Social (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Contabilidade (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Direito (5)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Economia (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Enfermagem (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Engenharia Civil (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Engenharia Elétrica (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Engenharia Mecânica (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Estatística (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Licenciatura Letras (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Medicina do Trabalho (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Pedagogia (CR)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Psicologia (5)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Serviço Social (5)
  • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Taquigrafia (1)
  • Analista Judiciário – Área Judiciária – Comissário de Justiça da Infância e Juventude (CR)
  • Analista Judiciário – Área Judiciária – Direito (85)
  • Analista Judiciário – Área Judiciária – Execução Penal (2)
  • Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador (20)
  • Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Contador (5)
As inscrições poderão ser feitas das 10h de 16 de janeiro até as 18h de 6 de fevereiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo processo seletivo. A taxa de participação custa R$ 100.
Pode pedir isenção do valor o candidato que estiver inscrito no CadÚnico, doador de medula óssea, pessoa física que se declara isenta de apresentar a declaração de Imposto de Renda, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Federal que prestaram serviço no período eleitoral, pessoas com deficiência e doadores de sangue. A solicitação deve ser feita até 23 de janeiro.
As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 19 de março. Para os concorrentes na especialidade de taquigrafia, haverá ainda prova de apanhamento taquigráfico, em data a ser oportunamente definida. Serão convocados todos os aprovados na avaliação discursiva.
A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

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