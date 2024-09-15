Tribunais do ES, Iema e Dataprev: mais de 27 mil vagas em concursos e seleções

Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar atento. Isso porque estão abertos, ao menos, 203 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, que reúnem mais de 27 mil vagas efetivas e temporárias. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários que podem chegar a R$ 35 mil.

Os interessados podem concorrer aos postos de trabalho em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de nível superior da área de Tecnologia da Informação. A remuneração varia de R$ 7.365.84 a R$ 9.820,87. O prazo vai até 22 de setembro.

O concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vai preencher 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845, e os interessados podem se inscrever até 8 de outubro.

A Câmara de São Mateus, cidade do Norte do Espírito Santo, vai contratar 30 servidores efetivos. Os ganhos chegam a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500,00. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro.

A Prefeitura de Santa Leopoldina , município que fica na Região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o certame com 186 vagas em diversos cargos como médico, vigia, professor, agente administrativo, engenheiro e auxiliar de secretaria escolar. O atendimento vai até 25 de setembro.

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) recebe até o dia 23 de setembro as inscrições dos interessados em trabalhar como assistente administrativo em órgãos do governo do Espírito Santo. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados. A remuneração é de R$ 1.913,82.