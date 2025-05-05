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Níveis médio e superior

TCU vai abrir concurso com 60 vagas e salário de até R$ 26 mil

São 20 oportunidades para auditor federa e 40 para técnico federal; a comissão do concurso já trabalha na elaboração do edital e na escolha da banca
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2025 às 15:43

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 15:43

Vista externa (fachada) do prédio do Tribunal de Contas da União - TCU
Vista externa (fachada) do prédio do Tribunal de Contas da União - TCU Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O Tribunal de Contas da União (TCU) vai abrir concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. As contratações foram autorizadas nesta segunda-feira (5) e publicadas no Diário Oficial da União. A remuneração pode chegar a R$ 26 mil.
Também haverá formação de cadastro de reserva e os selecionados vão trabalhar em Brasília.
As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
  • 20 vagas imediatas para o cargo de auditor federal de controle externo (AUFC), de nível superior. O salário é de R$ 26 mil;
  • 40 vagas imediatas para o cargo de técnico federal de controle externo (TFCE), de nível médio. A remuneração é de R$ 15 mil
A portaria que libera o certame não informou o prazo para a publicação do edital. Entretanto, a comissão do concurso já trabalha na elaboração do documento e na escolha da banca. 
O último concurso do TCU foi realizado em 2021, com 20 vagas para auditor federal. Na época, o certame foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

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