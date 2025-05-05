TCU vai abrir concurso com 60 vagas e salário de até R$ 26 mil

Vista externa (fachada) do prédio do Tribunal de Contas da União - TCU Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai abrir concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. As contratações foram autorizadas nesta segunda-feira (5) e publicadas no Diário Oficial da União. A remuneração pode chegar a R$ 26 mil.

Também haverá formação de cadastro de reserva e os selecionados vão trabalhar em Brasília.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

20 vagas imediatas para o cargo de auditor federal de controle externo (AUFC), de nível superior. O salário é de R$ 26 mil;

40 vagas imediatas para o cargo de técnico federal de controle externo (TFCE), de nível médio. A remuneração é de R$ 15 mil

A portaria que libera o certame não informou o prazo para a publicação do edital. Entretanto, a comissão do concurso já trabalha na elaboração do documento e na escolha da banca.