TCU vai abrir concurso com 60 vagas e salário de até R$ 26 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai abrir concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. As contratações foram autorizadas nesta segunda-feira (5) e publicadas no Diário Oficial da União. A remuneração pode chegar a R$ 26 mil.
Também haverá formação de cadastro de reserva e os selecionados vão trabalhar em Brasília.
As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
- 20 vagas imediatas para o cargo de auditor federal de controle externo (AUFC), de nível superior. O salário é de R$ 26 mil;
- 40 vagas imediatas para o cargo de técnico federal de controle externo (TFCE), de nível médio. A remuneração é de R$ 15 mil
A portaria que libera o certame não informou o prazo para a publicação do edital. Entretanto, a comissão do concurso já trabalha na elaboração do documento e na escolha da banca.
O último concurso do TCU foi realizado em 2021, com 20 vagas para auditor federal. Na época, o certame foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).