STJ divulga edital de concurso com salário de R$ 12,4 mil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou nesta segunda-feira (19) o edital de abertura de concurso público para o cargo de analista judiciário. A remuneração inicial da carreira R$ 12.455,30, mais auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas por 19 especialidades.
As inscrições poderão ser feitas de 30 de agosto a 20 de setembro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame.
Saiba mais sobre o concurso
VAGAS
As oportunidades são para cadastro de reserva em 19 especialidades, que são elas:
- Área administrativa
- Sem especialidade
- Inspetor de polícia judicial
- Área apoio especializado:
- Análise de sistemas de informação
- Arquitetura
- Biblioteconomia
- Comunicação social
- Contadoria
- Enfermagem
- Engenharia civil
- Engenharia elétrica
- Engenharia mecânica
- Medicina – ramo cardiologia
- Medicina – ramo clínica médica
- Medicina – ramo ortopedia
- Odontologia – ramo dentística
- Pedagogia
- Psicologia
- Suporte em tecnologia da informação
- Área judiciária:
- Sem especialidade
Os aprovados devem ser convocados durante todo o prazo de validade, que será de dois anos, com chance de prorrogação pelo mesmo período.
REMUNERAÇÃO
O salário da carreira de analista judiciário é de R$13.848,40, somada à remuneração de R$ 12.455,30 mais o auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.
INSCRIÇÕES
Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 30 de agosto até as 18h do dia 20 de setembro, no site do Cebraspe.
TAXA DE PARTICIPAÇÃO
A taxa de inscrição é de R$120. O valor poderá ser pago até o dia 11 de outubro, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou pelos Correios.
QUEM PODE PEDIR A ISENÇÃO
Podem pedir isenção os candidatos:
- Membros de família de baixa renda, inscrito no CadÚnico; ou
- Doadores de medula óssea em instituição reconhecida pelo Ministério da Saúde.
ETAPAS
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, com caráter eliminatório e classificatório. Todas as etapas serão realizadas somente em Brasília. Os testes serão aplicados no dia 1º de dezembro.
Para o cargo de analista, na especialidade de inspetor de Polícia Judicial, haverá ainda aplicação de Teste de Aptidão Física (TAF), cuja data ainda será divulgada.
COMO SERÁ A PROVA
A prova objetiva será composta por 120 itens, no estilo Cebraspe (certo ou errado). Desse total, serão 50 de Conhecimentos Básicos e 70 Específicos, valendo um ponto para cada acerto.
Já a prova discursiva consistirá em um texto dissertativo, de até 30 linhas, valendo até 40 pontos.
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