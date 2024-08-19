STJ divulga edital de concurso com salário de R$ 12,4 mil

Edifício-sede do STJ, em Brasília Crédito: Divulgação/STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou nesta segunda-feira (19) o edital de abertura de concurso público para o cargo de analista judiciário. A remuneração inicial da carreira R$ 12.455,30, mais auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas por 19 especialidades.

As inscrições poderão ser feitas de 30 de agosto a 20 de setembro, no site do Cebraspe , empresa responsável pelo certame.

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS

As oportunidades são para cadastro de reserva em 19 especialidades, que são elas:

Área administrativa

Sem especialidade

Inspetor de polícia judicial

Área apoio especializado:

Análise de sistemas de informação

Arquitetura

Biblioteconomia

Comunicação social

Contadoria

Enfermagem

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Medicina – ramo cardiologia

Medicina – ramo clínica médica

Medicina – ramo ortopedia

Odontologia – ramo dentística

Pedagogia

Psicologia

Suporte em tecnologia da informação

Área judiciária:

Sem especialidade

Os aprovados devem ser convocados durante todo o prazo de validade, que será de dois anos, com chance de prorrogação pelo mesmo período.

REMUNERAÇÃO

O salário da carreira de analista judiciário é de R$13.848,40, somada à remuneração de R$ 12.455,30 mais o auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.

INSCRIÇÕES

Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 30 de agosto até as 18h do dia 20 de setembro, no site do Cebraspe

TAXA DE PARTICIPAÇÃO

A taxa de inscrição é de R$120. O valor poderá ser pago até o dia 11 de outubro, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou pelos Correios.

QUEM PODE PEDIR A ISENÇÃO

Podem pedir isenção os candidatos:

Membros de família de baixa renda, inscrito no CadÚnico; ou

Doadores de medula óssea em instituição reconhecida pelo Ministério da Saúde.

O prazo para as solicitações é o mesmo das inscrições.

ETAPAS

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, com caráter eliminatório e classificatório. Todas as etapas serão realizadas somente em Brasília. Os testes serão aplicados no dia 1º de dezembro.

Para o cargo de analista, na especialidade de inspetor de Polícia Judicial, haverá ainda aplicação de Teste de Aptidão Física (TAF), cuja data ainda será divulgada.

COMO SERÁ A PROVA

A prova objetiva será composta por 120 itens, no estilo Cebraspe (certo ou errado). Desse total, serão 50 de Conhecimentos Básicos e 70 Específicos, valendo um ponto para cada acerto.

Já a prova discursiva consistirá em um texto dissertativo, de até 30 linhas, valendo até 40 pontos.