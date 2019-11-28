Sine de Anchieta abre 42 oportunidades de emprego

Há vaga para garçom trabalhar em Iriri e Guarapari Crédito: Pixabay

Sine de Anchieta , que fica no litoral Sul do Estado , está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta semana. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

De acordo com o órgão, os candidatos precisam levar o currículo atualizado para ser entregue no ato da inscrição, além da carteira de trabalho, comprovante de residência e cartão da família ESF.

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As vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. O Sine de Anchieta funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro, Anchieta.

CONFIRA AS VAGAS

Açougueiro (3): Vaga para trabalhar de 10 a 19 dias em supermercado Guarapari. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e experiência comprovada na carteira. Vaga exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.

Operador de caixa (2): Vaga para trabalhar de 10 a 19 dias em supermercado Guarapari. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência. Vaga exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.

Atendente de frios e laticínios (1): Vaga para trabalhar de 10 a 19 dias em supermercado Guarapari. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e não é necessário experiência, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.

Auxiliar de produção (1): Vaga para trabalhar de 10 a 19 dias em supermercado Guarapari. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e não é necessário experiência. Vaga exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.

Recepcionista de pousada (1): Vaga para trabalhar em Anchieta. O candidato precisa ter ensino fundamental completo, noções básicas de rotinas de hospedagem e sistemas de reserva. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Assistente técnico nutrição (1): Vaga para trabalhar em Anchieta. O candidato precisa ter formação como Técnico em Nutrição ou Nutricionista e experiência comprovada em carteira. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Coordenador de vendas (1): Vaga para Trabalhar em Itaoca. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo, experiência comprovada em carteira em planejar vendas e atender clientes, supervisionar rotina de equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais de vendas de produtos e serviços. Vaga exclusiva para moradores de Itapemirim, Marataízes, Piúma e Anchieta.

Professor de inglês (1): Vaga para trabalhar em Anchieta. É desejável ter nível superior em Inglês ou licenciatura em inglês/Português ou pedagogia, falar inglês fluente e experiência na função. Vaga para moradores de Anchieta e região.

Açougueiro (1): Vaga para candidatos homens para trabalhar em supermercado em Anchieta, que tenha o ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em carteira e desejável experiência na função. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Embalador (4): Vaga para homem trabalhar em supermercado em Anchieta. O candidato precisa ter o Ensino Fundamental completo. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Operador de caixa (3): Vaga para mulher trabalhar em supermercado em Anchieta, que tenha o Ensino Fundamental completo e desejável experiência na função comprovada em carteira. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Balconista de açougue (1): Vaga para homem trabalhar em supermercado em Anchieta, que tenha o Ensino Fundamental completo, com conhecimento em carnes, desejável experiência na função. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Balconista de padaria (1): Vaga para mulher trabalhar em supermercado em Anchieta, que tenha o Ensino Fundamental completo e experiência na função comprovada em carteira. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Repositor de mercadorias (3): Vaga para homem trabalhar em supermercado em Anchieta, que tenha o Ensino Fundamental completo e experiência na função comprovada em carteira. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Eletricista (3): Vaga para trabalhar em Anchieta. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo, carteira de habilitação B, curso de Elétrica Básica, curso de NR10 Básico e NR10 módulo SEP. Não é necessário ter experiência. Vaga Exclusiva para moradores de Anchieta.

Cozinheiro (1): Vaga para trabalhar em restaurante na Praia de Castelhanos. O candidato precisa ter o Ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em carteira. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

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Pizzaiolo (1): Vaga para trabalhar em restaurante na Praia de Castelhanos. O candidato precisa ter ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em carteira. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Churrasqueiro (1): Vaga para trabalhar em restaurante em Praia de Castelhanos. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em carteira. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Manobrista (1): Vaga para trabalhar em Guarapari. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo, carteira de habilitação A/B, experiência comprovada na carteira. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari.

Recepcionista de hotel (1): Vaga de recepcionista bilíngue para trabalhar em Guarapari, que tenha o Ensino Médio completo, experiência comprovada em carteira. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari.

Garçom (1): Vaga para trabalhar em Guarapari. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo e experiência comprovada em carteira. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari.

Cozinheiro Geral (1): Vaga para trabalhar em Guarapari. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo, com experiência comprovada em carteira. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari.

Copeiro (1): Vaga para trabalhar em Guarapari. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo. Não é necessário experiência. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari.

Confeiteiro (1): Vaga para trabalhar em Guarapari. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo e experiência comprovada em carteira. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari.

Camareira de hotel (1): Vaga para trabalhar em Guarapari. O candidato precisa ter o Ensino Médio completo, com experiência comprovada em carteira. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari.

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Assistente de planejamento (1): Vaga para trabalhar em Guarapari. O candidato precisa ter nível superior em engenharia civil ou elétrica, experiência em obras comprovada em cateira, carteira de habilitação B e ter carro próprio. A vaga é exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.

Garçom (2): Vaga para trabalhar em Iriri. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira. A vaga é exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma.