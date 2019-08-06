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Oportunidade

Sine da Serra vai abrir 198 vagas de emprego

Maioria das oportunidades é para pessoas com experiência no cargo de, no mínimo, seis meses

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 22:56

Publicado em 

05 ago 2019 às 22:56
Sine da Serra Crédito: Wallison
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) da Serra anunciou nesta segunda-feira (5) que vai abrir novas 198 vagas de emprego na terça-feira (6). Esta é uma boa semana para quem está a procura de um emprego com carteira assinada, já que agosto começou com mais de 800 oportunidades.
> De pedreiro a analista de TI: semana começa com 872 vagas de emprego
Os profissionais devem procurar a unidade sem esquecer de levar os documentos pessoais. As pessoas que atenderem aos requisitos das empresas contratantes, serão encaminhados para a entrevista. A maioria das oportunidades é para pessoas com experiência de, no mínimo, seis meses no cargo ofertado.
VAGAS QUE VÃO ABRIR NESTA TERÇA
Auxiliar administrativo (1), assistente administrativo (1), ajudante de serralheiro (1), agente de pátio (2), alinhador de pneus (1), analista fiscal (1), costureira de toldo (1), costureira em geral (1), cozinheiro industrial (1), costureira em geral (1)*, cuidador de idosos (1)*, desenhista mecânico (1)*, eletricista de instalações de veículos automotores (3), empregado doméstico (1), encarregado eletricista de instalações (1), encarregado de padaria (1), encarregador de telemarketing (1), gesseiro (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), instrutor de informática (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de ar condicionado automotivo (1), mecânico de manutenção de máquinha industrial (4), nutricionista (1), oficial de manutençã (1), operador de pá carregadeira (4), operador de retro-escavadeira (2), operador de guindaste móvel (1), operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento (1), operador de torno com comando numérico (1), operador de grua (3), recuperador de crédito (4), pedreiro (1), promotor de vendas (20). serralheiro (5), serralheiro (3)*, supervisor de manutenção eletromecânica (1), supervisor de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins (1), técnico mecânico em ar condicionado (1), representante comercial autônomo (20)*, técnico em segurança do trabalho (1), vendedor porta a porta (30)*, vendedor no comércio de mercadorias (2), vendedor de serviços (38)*, vendedor de serviços (3). 
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD): embalador a mão (20), auxiliar de logística (2).
* não precisa de experiência.
SINE DA SERRA
- Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, número 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte);
- Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

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