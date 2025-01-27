Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sete concursos e seleções abertos no ES com salários de quase R$ 14 mil
Efetivos e temporários

Sete concursos e seleções abertos no ES com salários de quase R$ 14 mil

Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 11:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jan 2025 às 11:38
Fiscalização do Ibama
Fiscalização do Ibama Crédito: Fernando Santos/Ibama
Pelo menos sete concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 280 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
Marinha do Brasil, o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) vai preencher 800 vagas, distribuídas por quatro unidades, entre elas a do Espírito Santo (Eames). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025.
A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas até o dia 29 de janeiro para o processo seletivo de agente de farmácia e auxiliar de saúde bucal. As chances são para contratação temporária. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. O salário-base é de R$1.933,19.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) lançou edital de concurso público com 460 vagas, das quais três foram destinadas ao Espírito Santo. A remuneração é de R$ 9.994,60. As inscrições podem ser feitas de 30 de janeiro a 18 de fevereiro.
Seguem até 27 de fevereiro as inscrições para o concurso do Ministério Público da União. A instituição atualizou a oferta de 152 para 172 o total de vagas ofertadas no certame. Para o Espírito Santo, são duas vagas. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
Em Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, o concurso visa preencher 29 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos são voltados para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.959. As inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro.

LEIA MAIS 

Concurso do Ibama terá 460 vagas e salário inicial de R$ 9.994

Marinha, MPU e Mimoso do Sul: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Como se preparar para o novo concurso da Polícia Militar do ES

Polícia Civil do ES prepara concurso público com 1.052 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos IFES Ibama Prefeitura de Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados