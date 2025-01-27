Sete concursos e seleções abertos no ES com salários de quase R$ 14 mil

Fiscalização do Ibama Crédito: Fernando Santos/Ibama

Pelo menos sete concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 280 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Marinha do Brasil , o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) vai preencher 800 vagas, distribuídas por quatro unidades, entre elas a do Espírito Santo (Eames). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025.

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas até o dia 29 de janeiro para o processo seletivo de agente de farmácia e auxiliar de saúde bucal. As chances são para contratação temporária. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. O salário-base é de R$1.933,19.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ( Ibama ) lançou edital de concurso público com 460 vagas, das quais três foram destinadas ao Espírito Santo. A remuneração é de R$ 9.994,60. As inscrições podem ser feitas de 30 de janeiro a 18 de fevereiro.

Seguem até 27 de fevereiro as inscrições para o concurso do Ministério Público da União. A instituição atualizou a oferta de 152 para 172 o total de vagas ofertadas no certame. Para o Espírito Santo, são duas vagas. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.