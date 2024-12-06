Marinha anuncia concurso com 800 vagas para aprendizes-marinheiros

SÃO PAULO - O Ministério da Defesa e o Comando da Marinha divulgaram o edital para um concurso público com 800 vagas de nível médio para as escolas de aprendizes-marinheiros.
A seleção é anunciada após polêmica do órgão com vídeo comemorativo em que compara a vida de marinheiro a de civis, dando a entender que civis têm mais privilégios.
As vagas são divididas entre femininas e masculinas, mas as mulheres ficam com a minoria. Do total, 96 são destinadas a elas, enquanto outras 704 são para homens. Ao todo, 160 vagas serão reservadas para candidatos negros.
Para participar, é necessário ter entre 18 e 21 anos e ter terminado ou estar em fase de conclusão do 3º ano do ensino médio. Outra exigência para a inscrição é a necessidade de não ter filhos ou dependentes e não ser casado (a).
A taxa de participação é de R$ 50. As inscrições devem ser feitas no site da marinha entre as 8h do dia 29 de fevereiro e 23h59 do dia 13 de fevereiro.
O início do curso está previsto para começar em 26 de janeiro de 2026. As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de abril.
O curso de formação de marinheiros acontecerá nas escolas de aprendizes-marinheiro sob regime de internato. Ele é inteiramente gratuito e tem duração de um ano letivo, realizado em um único período escolar de 48 semanas.
Segundo o edital, serão ministradas disciplinas do ensino básico e do ensino militar-naval. Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, uma bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.303,90 também será paga.
Os candidatos que seguirem na carreira após a formação terão uma remuneração inicial de R$ 2.294,50.
As escolas se localizam em quatro cidades: Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC). No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar a localização de preferência.
É também no período de inscrições que os participantes deverão indicar a preferência de área profissional entre eletroeletrônica (296 vagas), apoio (290 vagas) e mecânica (214).
Aqueles que quiserem pedir isenção da taxa devem estar inscritos no CadÚnico e deverão imprimir, preencher, datar, assinar e entregar pessoalmente o requerimento de solicitação de isenção, cujo modelo estará disponibilizado na página do SSPM, na internet.
Os resultados sobre os pedidos de isenção serão disponibilizados no dia 6 de fevereiro.
Os candidatos que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde também poderão solicitar a isenção das taxas de inscrição.
Como será a prova?
A prova do concurso será objetiva e composta por 50 questões: 15 de português, 15 de matemática, 15 de ciências e cinco de inglês.
O exame ocorrerá em 20 cidades do país e os candidatos deverão passar por verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.
Veja o cronograma
- Período de inscrições - 29 de janeiro a 13 de fevereiro
- Período das solicitações de isenções, via postagem - 29 de janeiro a 3 de fevereiro
- Divulgação das solicitações de Isenções - 6 de fevereiro
- Data limite para pagamento da taxa de inscrição - 14 de fevereiro
- Realização da prova escrita objetiva - 6 de abril
- Divulgação dos gabaritos - 8 de abril
- Divulgação do resultado da prova escrita objetiva - 15 de maio
- Entrega de documentos para verificação de cocumentos - 26 de maio a 13 de junho
- Teste de aptidão física de ingresso - 16 de junho a 23 de julho
- Inspeção de saúde - 7 de julho a 15 de agosto
- Avaliação Psicológica - 11 de agosto a 22 de agosto
- Procedimento de heteroidentificação - 26 de agosto a 2 de setembro
- Divulgação do resultado final - 5 de dezembro de 2025
- Início do curso - 26 de janeiro de 2026