Sete concursos abertos com salário de até R$ 9 mil

Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais de níveis fundamental e médio Crédito: Chico Guedes / Arquivo

Prefeituras, universidade e outros órgãos públicos estão com inscrições abertas para concursos que vão selecionar profissionais temporários e efetivos. Ao todo, são sete seleções, com remuneração que pode chegar a R$ 9,6 mil.

Das oportunidades oferecidas, a Prefeitura de Aracruz e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) as seleções visam preencher vagas efetivas. Para os demais processos seletivos, o objetivo é contratar profissionais por tempo determinado.

As vagas são destinadas a todos os níveis de escolaridade. Os candidatos precisam ficar atentos aos prazos das inscrições.

Your browser does not support the audio element. Sete concursos abertos com salário de até 9 mil reais

SAIBA MAIS

IASES

As vagas são para analista de suporte, assistente social, nutricionista, psicólogo, pedagogo e técnico. A jornada de trabalho é de 40h e a remuneração o valor das remunerações são de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60. A atuação é para Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro do Itapemirim. As inscrições podem ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br até as 17h do dia 1º de março.

PREFEITURA DA SERRA

Oportunidade temporária para médicos. A carga horária de trabalho é de 20h semanais com remuneração de R$ 3.222,98 mais auxílio alimentação no valor de R$ 300,00. Os interessados podem se inscrever até 25 de fevereiro, no site www.processoseletivo.serra.es.gov.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

Vagas efetivas para auditores de controle interno: administrativo (1) e contabilidade (1). A carga horária é de 30h semanais. Para participar, é necessário ter nível superior, com remuneração devem fazer jus à remuneração no valor de R$ 4.182,62. As inscrições seguem até 17 de março de 2019, no site o www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 81,50.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

Seleção para contratação temporária e formação de cadastro reserva de profissionais. As chances são para vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.876,61, mais vale alimentação de R$ 200. Inscrições de 12 a 14 de março, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Prefeitura Municipal de João Neiva, que fica na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Vagas temporárias para auxiliar de laboratório, técnico em higiene dental e técnico em prótese dentária. O salário varia de R$ 1.022,42 a R$ 1.570,48, mais acréscimo de Gratificação. A carga horária é de 40 horas semanais. Inscrições até as 23h59 do dia 25 de fevereiro, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOORETAMA

Oportunidade temporária para Químico. As inscrições podem ser feitas até 1º de março, na sede Administrativa do SAAE, que fica na Rua Henrique Alves Paixão, 416, Centro. Remuneração de R$ 1,7 mil, mais 20% de insalubridade.

UFES

Cinco vagas para professores efetivos. As chances são para as áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1), Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1), Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). Estes profissionais devem exercer as funções em jornadas de 20h semanais ou Regime de Dedicação Exclusiva ao trabalho. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de março, no departamento que oferece a vaga.