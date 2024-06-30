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175 editais

Serra, Vitória, Ifes e PM do ES: concursos e seleções têm 47 mil vagas

Candidatos podem se inscrever para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos; veja a lista completa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2024 às 20:41

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 20:41

A primeira semana do mês de julho começa com 175 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Ao todo, são mais de 47 mil vagas efetivas e temporárias. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os candidatos podem se inscrever para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos e instituições.
A Prefeitura da Serra divulgou edital de abertura de concurso público com 375 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38. As inscrições começam nesta segunda-feira (1º) e seguem até o dia 6 de agosto.
Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Vitória também podem se inscrever a partir desta segunda. São 31 oportunidades para quem tem nível superior, sendo 21 para analista em gestão pública e 10 para auditor de controle interno. A remuneração é de R$ 5.566. O prazo vai até 5 de agosto.
Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória
Prefeitura de Vitória contrata profissionais de nível superior Crédito: Fernando Madeira
Já as inscrições para o concurso das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) entram na reta final e podem ser feitas até a próxima quinta-feira (4). A oferta é de 35 oportunidades, com salários que chegam a R$ 8,1 mil.
E seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.
O maior salário, entre as seleções abertas pelo país, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições vão até 10 de julho.

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