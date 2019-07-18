Serra: atacarejo vai abrir 150 vagas de emprego

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Isso porque o Oba Superatacado vai abrir uma nova loja no município da Serra com 150 chances para quem quer trabalhar com carteira assinada.
A previsão é de que a loja seja inaugurada em setembro. O diretor do Oba, Guilherme Vago de Oliveira, informou que o investimento será na ordem de R$ 10 milhões.
As oportunidades serão para cargos como açougueiro, caixa, repositor e para área de limpeza. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.superoba.com.br. O processo seletivo deve começar nos próximos dias.