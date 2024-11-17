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Efetivos e temporários

Sedu, Santa Teresa e Itapemirim: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

São 170 certames e processos seletivos com oportunidades para todos os níveis de escolaridade; veja a lista completa de editais lançados e os prazos

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 18:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 nov 2024 às 18:27
Sedu
Sedu vai selecionar cuidadores temporários Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção

18/11/2024 - 10:18
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação (Sedu) começam nesta segunda-feira (18) e não como foi noticiado na versão anterior. O texto foi atualizado.
Pelo menos 170 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 16 mil vagas para cargos efetivos e temporários. Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para contratar cuidadores de estudantes com deficiência. O processo seletivo exige que o candidato tenha o nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 2.103, conforme a carga horária. As inscrições começam nesta segunda-feira (18).
O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, termina na quinta-feira (21). São 62 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos iniciais, auxílio-alimentação e adicional de produtividade.
A Prefeitura de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo público para a contratação de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Ao todo, são 63 vagas, com salários que chegam a R$ 2.824. O atendimento aos candidatos ocorre de 19 de novembro a 3 de dezembro.  As provas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2025.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital de concurso público para a contratação de servidores para a carreira de técnico-administrativo. A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.
O governo federal anunciou a abertura de concurso no Instituto Nacional do Semiárido (INSA) com 19 vagas para carreiras de nível superior. A remuneração é de R$ 6.710, para carga horária de 40 horas semanais. O atendimento aos candidatos ocorre de 27 de novembro a 26 de dezembro.

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