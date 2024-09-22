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Oportunidades

Sedu, prefeitura do ES e Dataprev: mais de 27 mil vagas em concursos e seleções

São 203 certames e processos seletivos, com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridde; salário pode chegar a R$ 35 mil

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 18:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 set 2024 às 18:55
A semana começa com mais de 27 mil vagas em 203 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade e salários podem chegar a R$ 35 mil.
Os postos são para atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. As inscrições começam no dia 25 de setembro e podem ser feitas até 4 de outubro.
A Prefeitura de Santa Leopoldina, município que fica na Região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o certame com 186 vagas em diversos cargos, como médico, vigia, professor, agente administrativo, engenheiro e auxiliar de secretaria escolar. O atendimento vai até 25 de setembro.
A Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratar 100 guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar durante o verão nas praias do município. Os interessados poderão se inscrever no período de 11 a 13 de novembro.
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 2.145 vagas, das quais 236 para contratação imediata e 1.909 para cadastro reserva. O salário pode chegar a R$ 9.173. O prazo segue até o dia 3 de outubro.
O concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, vai preencher 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845 e os interessados podem se inscrever até 8 de outubro.

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