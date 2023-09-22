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Em breve

Secretaria de Saúde do ES prepara concurso público para servidores

Comissão responsável pelos trâmites do processo seletivo já está formada e vai começas o levantamento de informações para as novas contratações

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 15:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 set 2023 às 15:27
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir concurso público para novos servidores efetivos em breve. O primeiro passo para a organização do certame já foi dado com a formação da comissão organizadora, instituída por meio da Portaria 342-S e publicada nesta sexta-feira (22).
Ainda não há informações sobre vagas, cargos e prazo para publicação do edital. O documento diz apenas que o certame será para cargos efetivos da área finalística da Sesa.
De acordo com a pasta, os componentes serão responsáveis pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso. “Mais informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais do trabalho da comissão”, diz a nota da secretaria.
Secretaria de Saúde do ES prepara concurso público para servidores
SESA
Sede da Secretaria Estadual da Saúde - ES - SESA Crédito: Carlos Alberto Silva
O grupo ficará responsável pelas seguintes atividades:
  • Elaborar o termo de referência, realizar a pesquisa de preços e os demais trâmites relativos à execução contratual e realização do concurso em si;
  • Definir a forma e amparo legal para a seleção e contratação da instituição/empresa que executará o concurso;
  • Conduzir o procedimento de avaliação, seleção e contratação da instituição/empresa Sistema de Compras, Licitações e Contratos aplicáveis ao caso;
  • Realizar os demais procedimentos previstos na Norma de Procedimento Seger do Sistema de Administração de Recursos Humanos n.º 18 (NP/SRH 18) - realização de concurso público, notadamente quanto às atividades relativas à execução contratual e realização; e
  • Disponibilizar na forma da instrução normativa TCE-ES nº 38/2016 e suas alterações informações para a remessa digital inerentes à realização do concurso e admissão de pessoal.
A comissão terá como participantes: Arlene Vieira de Souza (presidente); Ana Claudia Passos Santos Silva; Bem Hur Henrique Sarandi Carneiro de Paula; Lorena Marques Alves; Mikaeli Orlande Gabriel; Octavia Malta Caversan Arnal; e Valeria Baptisti Crema.
O último concurso público da Sesa foi realizado em 2013, com mais de 2.200 vagas. Na ocasião, o certame foi organizado pelo Cespe/UnB, hoje Cebraspe. Desde então, o órgão realiza processos seletivos para a contratação de temporários.
Os postos foram para cargos de níveis médio e superior, com vagas para médicos, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, entre outras funções.

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