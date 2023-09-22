Secretaria de Saúde do ES prepara concurso público para servidores

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo ( Sesa ) vai abrir concurso público para novos servidores efetivos em breve. O primeiro passo para a organização do certame já foi dado com a formação da comissão organizadora, instituída por meio da Portaria 342-S e publicada nesta sexta-feira (22).

Ainda não há informações sobre vagas, cargos e prazo para publicação do edital. O documento diz apenas que o certame será para cargos efetivos da área finalística da Sesa.

De acordo com a pasta, os componentes serão responsáveis pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso. “Mais informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais do trabalho da comissão”, diz a nota da secretaria.

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Sede da Secretaria Estadual da Saúde - ES - SESA Crédito: Carlos Alberto Silva

O grupo ficará responsável pelas seguintes atividades:

Elaborar o termo de referência, realizar a pesquisa de preços e os demais trâmites relativos à execução contratual e realização do concurso em si;

Definir a forma e amparo legal para a seleção e contratação da instituição/empresa que executará o concurso;



Conduzir o procedimento de avaliação, seleção e contratação da instituição/empresa Sistema de Compras, Licitações e Contratos aplicáveis ao caso;



Realizar os demais procedimentos previstos na Norma de Procedimento Seger do Sistema de Administração de Recursos Humanos n.º 18 (NP/SRH 18) - realização de concurso público, notadamente quanto às atividades relativas à execução contratual e realização; e



Disponibilizar na forma da instrução normativa TCE-ES nº 38/2016 e suas alterações informações para a remessa digital inerentes à realização do concurso e admissão de pessoal.



A comissão terá como participantes: Arlene Vieira de Souza (presidente); Ana Claudia Passos Santos Silva; Bem Hur Henrique Sarandi Carneiro de Paula; Lorena Marques Alves; Mikaeli Orlande Gabriel; Octavia Malta Caversan Arnal; e Valeria Baptisti Crema.

O último concurso público da Sesa foi realizado em 2013, com mais de 2.200 vagas. Na ocasião, o certame foi organizado pelo Cespe/UnB, hoje Cebraspe. Desde então, o órgão realiza processos seletivos para a contratação de temporários.