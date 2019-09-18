Secretaria de Saúde abre seleção para estagiários

Oportunidades para estudantes de medicina, farmácia e enfermagem Crédito: Ricardo Medeiros

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos de idade, estar cursando do 6º ao penúltimo período acadêmico no início do estágio, entre outros requisitos.

A oferta é de 15 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Serão 14 chances para alunos de Medicina e uma para os de Enfermagem/Farmácia.

A carga horária será de 20 horas semanais. A distribuição da jornada semanal será na forma de plantões diurnos de 6 horas e/ou noturnos de 12 horas ininterruptas para o curso de medicina e plantões diurnos de 6 horas em dias úteis para os cursos de enfermagem e farmácia, e no desenvolvimento de atividades complementares na área de toxicologia.

As inscrições poderão ser feitas de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019, no Toxcen, localizado na Alameda Mary Ubirajara, 205, Santa Lúcia – Vitória/ES, anexo ao Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória. O atendimento será das 8 às 16 horas.