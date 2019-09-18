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15 vagas

Secretaria de Saúde abre seleção para estagiários

Oportunidades são para estudantes de Medicina, Farmácia e Enfermagem; inscrições poderão ser feitas de 30 de setembro a 4 de outubro

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 13:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 set 2019 às 13:15
Oportunidades para estudantes de medicina, farmácia e enfermagem Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir processo seletivo de estagiários de medicina, farmácia e enfermagem. A bolsa para os estudantes é de R$ 600, mais vale-transporte. Os selecionados vão estagiar no Centro de Atendimento Toxicológico (Toxcen) no ano que vem. Confira o edital
> Ministério Público Federal contrata estagiário com bolsa de R$ 850
Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos de idade, estar cursando do 6º ao penúltimo período acadêmico no início do estágio, entre outros requisitos.
A oferta é de 15 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Serão 14 chances para alunos de Medicina e uma para os de Enfermagem/Farmácia.
A carga horária será de 20 horas semanais. A distribuição da jornada semanal será na forma de plantões diurnos de 6 horas e/ou noturnos de 12 horas ininterruptas para o curso de medicina e plantões diurnos de 6 horas em dias úteis para os cursos de enfermagem e farmácia, e no desenvolvimento de atividades complementares na área de toxicologia.
As inscrições poderão ser feitas de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019, no Toxcen, localizado na Alameda Mary Ubirajara, 205, Santa Lúcia – Vitória/ES, anexo ao Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória. O atendimento será das 8 às 16 horas.
A seleção se dará através de prova escrita eliminatória. O exame está marcado para o dia 26 de outubro de 2019, das 9 às 11h.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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