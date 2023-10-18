Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo ( Secult ) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração é de R$ 2.448,60 e R$ 5.118,83, respectivamente. Os selecionados também recebem auxílio-alimentação de R$ 600. A carga horária é de 40 horas semanais.

A oferta é de 30 vagas, sendo 20 para assistente de gestão e 10 para técnico cultural de nível superior, nas áreas de Cinema e Audiovisual (2), Administração / Ciências Econômicas (2), Comunicação Social / Produção Cultural (2), Música (1), Letras / Biblioteconomia (1), Ciências Sociais (1) e Artes Cênicas (1).

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 23 de outubro de 2023, no site www.selecao.es.gov.br . De acordo com o edital, só será aceita uma inscrição por CPF.

O processo seletivo será realizado em três etapas. A primeira contará com inscrição, de caráter eliminatório; seguida por avaliação curricular e comprovação das informações declaradas, de caráter classificatório e eliminatório. A terceira e última fase será composta por entrevista pessoal, de caráter classificatório e eliminatório, para os candidatos ao cargo de técnico cultural de nível superior.

A validade da seleção será de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final.

Your browser does not support the audio element. Secretaria de Cultura do ES abre seleção com salário de até R$ 5,1 mil

Confira as atribuições dos cargos

ASSISTENTE DE GESTÃO

Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo;

Auxiliar a chefia em assuntos de sua competência; realizar atividades que envolvam levantamento de dados;

Auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos;

Elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; outras atividades correlatas.

TÉCNICO CULTURAL NÍVEL SUPERIOR