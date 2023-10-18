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30 vagas

Secretaria de Cultura do ES abre seleção com salário de até R$ 5,1 mil

Oferta é de 20 oportunidades para assistente de gestão e 10 para técnico cultural nível superior; interessados podem se inscrever até 23 de outubro

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 10:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 out 2023 às 10:20
Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult
Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração é de R$ 2.448,60 e R$ 5.118,83, respectivamente. Os selecionados também recebem auxílio-alimentação de R$ 600. A carga horária é de 40 horas semanais.
A oferta é de 30 vagas, sendo 20 para assistente de gestão e 10 para técnico cultural de nível superior, nas áreas de Cinema e Audiovisual (2), Administração / Ciências Econômicas (2), Comunicação Social / Produção Cultural (2), Música (1), Letras / Biblioteconomia (1), Ciências Sociais (1) e Artes Cênicas (1). 
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 23 de outubro de 2023, no site www.selecao.es.gov.br. De acordo com o edital, só será aceita uma inscrição por CPF.
O processo seletivo será realizado em três etapas. A primeira contará com inscrição, de caráter eliminatório; seguida por avaliação curricular e comprovação das informações declaradas, de caráter classificatório e eliminatório. A terceira e última fase será composta por entrevista pessoal, de caráter classificatório e eliminatório, para os candidatos ao cargo de técnico cultural de nível superior.
A validade da seleção será de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final.
Secretaria de Cultura do ES abre seleção com salário de até R$ 5,1 mil

Confira as atribuições dos cargos

ASSISTENTE DE GESTÃO
  • Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo;
  • Auxiliar a chefia em assuntos de sua competência; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; 
  • Auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos;
  • Elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; outras atividades correlatas.
TÉCNICO CULTURAL NÍVEL SUPERIOR
  • Planejar, coordenar e supervisionar atividades de sua competência e na área de atuação;
  • Analisar, elaborar relatórios, estudos, pesquisas, pareceres e compilar informações relacionadas a sua área de atuação; 
  • Pesquisar dados e proceder estudos comparativos, bem como manter banco de dados específicos atualizados, relativos ao setor de trabalho;
  • Analisar atos e fatos técnicos, apresentando soluções e alternativas; 
  • Analisar, diagnosticar, acompanhar e avaliar programas, projetos e ações; 
  • Manter atualizado material informativo de natureza técnica e administrativa, diretamente relacionado com as atividades  desenvolvidas pelo setor onde desempenha suas atribuições; 
  • Executar, acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das políticas e diretrizes de seu setor; 
  • Prestar assessoria técnica relativa a assuntos de sua área de atuação/formação; 
  • Realizar estudos para elaboração de normas, procedimentos e especificações técnicas;
  • Analisar, acompanhar e dar suporte na elaboração do orçamento e sua execução físico-financeira de ações, projetos e programas sob sua responsabilidade; 
  • Desenvolver projetos, objetivando racionalizar e informatizar as rotinas e os procedimentos; Desenvolver estudos visando à implantação e/ou ao aprimoramento dos processos; Elaborar manuais, fluxogramas, organogramas e gráficos das informações dos processos de trabalho; 
  • Auxiliar na análise de processos administrativos e na orientação de procedimentos de forma a resguardar a legalidade dos atos administrativos praticados, emitindo instrumentos técnicos no âmbito de sua área de atuação; 
  • Assessorar e orientar no cumprimento da legislação vigente e na verificação do preenchimento dos requisitos legais nos atos e nos procedimentos administrativos;
  • Colaborar na elaboração de normas, instruções, resoluções e demais atos administrativos a serem expedidos, bem como assessorar na interpretação de textos e instrumentos legais;
  • Auxiliar na análise de legalidade de editais, minutas de contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados, de acordo com as orientações, minutas padronizadas ou outros instrumentos disponibilizados pela Procuradoria Geral do Estado; 
  • Elaborar estudos e  pareceres técnicos para orientar a tomada de decisão em processos de planejamento ou organização nos assuntos de sua área de atuação; 
  • Executar serviços de disseminação de informações, conforme o perfil de interesse público; Realizar o controle físico/financeiro dos serviços contratados e executados por empresas especializadas; 
  • Elaborar estudos de viabilidade e projetos; 
  • Elaborar especificações técnicas de materiais e serviços e respectivas planilhas de quantidades e preços; 
  • Acompanhar a aplicação e o atendimento às orientações e às condições de segurança e de qualidade técnica exigidas em sua área de atuação; 
  • Dirigir veículos, desde que autorizado; 
  • Executar outras atribuições correlatas, de natureza técnica, compatíveis com o cargo e com sua área de atuação e formação.

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