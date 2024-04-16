Saiba como se preparar para o concurso da Justiça Federal

Candidata faz prova de concurso Crédito: Freepik

As provas objetiva e discursiva do c oncurso público do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, serão aplicadas nos dias 7 e 14 de julho. Faltando cerca de três meses para os exames, os candidatos têm que começar os estudos o quanto antes, já que a disputa promete ser acirrada.

O especialista em concursos Rodrigo Lelis lembra que este é um certame muito desejado por se tratar de um cargo público na União e que conta com uma carreira com muitas oportunidades.

As inscrições podem ser feitas até as 14 horas de 10 de maio, no site do Instituto AOCP

“Passar no concurso do TRF é uma verdadeira mudança de vida e que tem um salário muito bom. A minha sugestão é que o candidato comece a estudar de imediato. Se a pessoa escolheu estudar para esse certame, é necessário conciliar estudo, trabalho e lazer, porque o concurseiro tem que estar preparado física e mentalmente”, resume Lelis.

Para o aluno que já vem estudando, o especialista orienta entrar em uma turma intensiva para ponderar as eventuais dúvidas sobre o edital.

Os estudos devem ser focados nas seguintes disciplinas:

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Língua Portuguesa

Noções de Sustentabilidade

“O instituto AOCP é uma banca muito objetiva. É preciso ter muita atenção ao Português. Assim como a Fundação Getúlio Vargas (FGV), ela tem uma visão muito peculiar do idioma”, observa.

COMO SERÃO AS PROVAS

Os analistas farão os exames pela manhã, enquanto os técnicos, na parte da tarde.

Os exames objetivos serão para todos os cargos e terão questões de acordo com a carreira desejada, podendo variar de 40 a 55 perguntas.

Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:

Analista e técnico na área Administrativa sem especialidade

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Noções de Sustentabilidade

Noções de Governança

Noções de Gestão Estratégica

Noções de Direitos Humanos

Tópicos de Conhecimentos Específicos.

Analista judiciário na área Judiciária sem especialidade

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Noções de Sustentabilidade

Noções de Gestão Estratégica

Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade

Tópicos de Conhecimentos Específicos.

Analistas (especialidade de Odontologia, Serviço Social, Medicina do Trabalho e Clínica Geral, Medicina Psiquiatria, Enfermagem e Enfermagem do Trabalho) e técnico na especialidade de Enfermagem

Língua Portuguesa

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Sustentabilidade

Noções de Gestão Estratégica

Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade

Tópicos de Conhecimentos Específicos.

Analista (especialidades de Arquivologia, Psicologia, Contabilidade, Estatística, Engenharia e Tecnologia da Informação) e técnico nas especialidades de Contabilidade e TI

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Sustentabilidade

Noções de Gestão Estratégica

Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade

Tópicos de Conhecimentos Específicos.

Técnico na especialidade de agente de polícia judicial

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Sustentabilidade

Noções de Gestão Estratégica

Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Tópicos de Conhecimentos Específicos.

As discursivas serão compostas por redação ou estudo de caso (para os candidatos do cargo de analista nas áreas Judiciária, Engenharia, TI e Arquitetura). O teste será composto por três questões discursivas.

A prova de redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais fragmentos de texto. A tipologia textual utilizada será do gênero dissertativo-argumentativo.

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