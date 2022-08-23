Receita Federal com 699 vagas tem organizadora definida

Superintendência da Receita Federal, em Brasília. Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

concursos -publicos">concurso público com 699 vagas da Receita Federal será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A dispensa de licitação para a contratação da empresa foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23). O próximo passo é a assinatura do contrato entre as partes, que deve ocorrer nos próximos dias.

A previsão é de que o edital de abertura das inscrições seja divulgado em meados de setembro. O processo seletivo terá 230 postos para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário. A remuneração é de R$ 21.487,09 e R$ 12.142,39, respectivamente. As duas carreiras exigem que os candidatos tenham o nível superior.

As provas devem ser aplicadas no mesmo dia para os cargos de auditor e analista. A confirmação foi feita pelo subsecretário de gestão corporativa do órgão, Juliano Neves. A seleção será nacional, com expectativa de nomeações dos aprovados em 2023.

Receita Federal do Brasil está dividida em 10 regiões fiscais. Para cada uma delas, o órgão tem Delegacias, Alfândegas e Agências.

O último concurso da Receita Federal para o cargo de analista foi realizado em 2012 e organizado pela Escola de Administração Fazendária (Esaf). Na ocasião, as provas contaram com questões sobre as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Específicos

Direito Tributário

Contabilidade Geral

Legislação Tributária e Aduaneira

Já a seleção para novos auditores ocorreu em 2014, também organizado pela Esaf. Os candidatos tiveram que responder questões de:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

Espanhol ou Inglês

Raciocínio Lógico

Administração Geral e Pública

Direito Constitucional

Direito Administrativo