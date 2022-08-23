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Receita Federal com 699 vagas tem organizadora definida

Serão 230 postos para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário; remuneração pode chegar a R$ 21.487,09. Edital deve ser divulgado em meados de setembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 ago 2022 às 10:44

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 10:44

Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Superintendência da Receita Federal, em Brasília. Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
O concursos-publicos">concurso público com 699 vagas da Receita Federal será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A dispensa de licitação para a contratação da empresa foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23). O próximo passo é a assinatura do contrato entre as partes, que deve ocorrer nos próximos dias.
A previsão é de que o edital de abertura das inscrições seja divulgado em meados de setembro. O processo seletivo terá 230 postos para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário. A remuneração é de R$ 21.487,09 e R$ 12.142,39, respectivamente. As duas carreiras exigem que os candidatos tenham o nível superior.
As provas devem ser aplicadas no mesmo dia para os cargos de auditor e analista. A confirmação foi feita pelo subsecretário de gestão corporativa do órgão, Juliano Neves. A seleção será nacional, com expectativa de nomeações dos aprovados em 2023.
A Receita Federal do Brasil está dividida em 10 regiões fiscais. Para cada uma delas, o órgão tem Delegacias, Alfândegas e Agências.
O último concurso da Receita Federal para o cargo de analista foi realizado em 2012 e organizado pela Escola de Administração Fazendária (Esaf). Na ocasião, as provas contaram com questões sobre as seguintes disciplinas:
  • Conhecimentos Específicos
  • Direito Tributário
  • Contabilidade Geral
  • Legislação Tributária e Aduaneira
Já a seleção para novos auditores ocorreu em 2014, também organizado pela Esaf. Os candidatos tiveram que responder questões de:
  • Conhecimentos Gerais
  • Língua Portuguesa
  • Espanhol ou Inglês
  • Raciocínio Lógico
  • Administração Geral e Pública
  • Direito Constitucional
  • Direito Administrativo
  • Conhecimentos Específicos
  • Direito Tributário
  • Auditoria
  • Contabilidade Geral e Avançada
  • Legislação Tributária 
  • Comércio Internacional e Legislação Aduaneira

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