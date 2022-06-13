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Novas chances

Receita Federal: concurso é autorizado para 699 vagas de auditor e analista

A seleção  tem o prazo de seis meses, a partir desta segunda-feira (13), para ter edital e regras publicados pelo órgão

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2022 às 09:55
Receita Federal prorroga o prazo da declaração do Imposto de Renda
Receita Federal poderá contratar para preencher vagas Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
governo federal autorizou a Receita Federal a fazer concurso público para contratar 669 profissionais. A portaria 5.348 foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (13). De acordo com o documento, são 230 chances para auditor fiscal e 469 oportunidades para analista tributário.
O processo seletivo foi autorizado pelo Ministério da Economia e tem o prazo de seis meses, a partir desta segunda, para ter edital e regras publicados pelo órgão.
A responsabilidade pela realização do concurso será da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a quem caberá editar as respectivas normas, mediante a divulgação de portarias ou outros atos administrativos necessários, de acordo com as disposições do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019.
Segundo a autorização, fica autorizada a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital de que trata o caput e a realização da primeira prova do certame.
As carreiras de analista e auditor exigem que os candidatos tenham o nível superior. A remuneração é de R$ 12.142,39 e R$ 21.487,09, respectivamente.
O último processo seletivo para auditor foi realizado em 2012, enquanto que para auditores ocorreu em 2014. Nos dois casos, os concursos foram organizados pela Escola de Administração Fazendária (Esaf) e os concorrentes passaram por provas objetivas e discursivas, além de sindicância de vida pregressa.
Os candidatos tiveram que responder questões de Língua Portuguesa, Espanhol ou Inglês, Raciocínio Lógico Quantitativo, Direito Constitucional e Administrativo, Administração Geral, Direito Tributário, Contabilidade Geral e Legislação Tributária e Aduaneira. Para os auditores, também teve Auditoria e Comércio Internacional.

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