Receita Federal: concurso é autorizado para 699 vagas de auditor e analista

Receita Federal poderá contratar para preencher vagas Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

governo federal autorizou a Receita Federal a fazer concurso público para contratar 669 profissionais. A portaria 5.348 foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (13). De acordo com o documento, são 230 chances para auditor fiscal e 469 oportunidades para analista tributário.

O processo seletivo foi autorizado pelo Ministério da Economia e tem o prazo de seis meses, a partir desta segunda, para ter edital e regras publicados pelo órgão.

A responsabilidade pela realização do concurso será da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a quem caberá editar as respectivas normas, mediante a divulgação de portarias ou outros atos administrativos necessários, de acordo com as disposições do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019.

Segundo a autorização, fica autorizada a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital de que trata o caput e a realização da primeira prova do certame.

As carreiras de analista e auditor exigem que os candidatos tenham o nível superior. A remuneração é de R$ 12.142,39 e R$ 21.487,09, respectivamente.

O último processo seletivo para auditor foi realizado em 2012, enquanto que para auditores ocorreu em 2014. Nos dois casos, os concursos foram organizados pela Escola de Administração Fazendária (Esaf) e os concorrentes passaram por provas objetivas e discursivas, além de sindicância de vida pregressa.