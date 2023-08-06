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Carreira pública

Quase 40 mil vagas abertas em 207 concursos e seleções em todo o país

Há oportunidades de trabalho em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições; veja os prazos para se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2023 às 18:35

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 18:35

Quase 40 mil vagas disponíveis em 207 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. O que não falta é oportunidade para seguir a carreira pública, tanto em postos efetivos quanto temporários, voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Há chances de trabalho em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O salário pode chegar a R$ 32.228, oferecido na Defensoria Pública de Minas Gerais. São 30 vagas para defensor público, e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.
No Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) encerra nesta segunda-feira (7) o prazo de inscrição dos concursos para professores e servidores. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de docentes e 33 para o técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.
Sejus abre seleção para temporários
Sejus tem oportunidades para inspetor penitenciário Crédito: Sejus/Divulgação
Já as inscrições para o certame da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) continuam em vigor até 24 de agosto. São 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06.
A Prefeitura de Aracruz, município que fica ao Norte do Espírito Santo, lançou dois editais de concursos públicos, destinados a preencher 83 vagas. A remuneração varia de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83. Os interessados precisam se inscrever a partir do dia 10 de agosto até o dia 10 de setembro.
E a Prefeitura e a Câmara de Ibitirama, no Sul do Estado, lançaram editais para a contratação de profissionais efetivos. São 55 e 5 oportunidades, respectivamente. O atendimento aos candidatos ocorre de 16 de agosto a 18 de setembro.

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