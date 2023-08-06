Quase 40 mil vagas abertas em 207 concursos e seleções em todo o país

Quase 40 mil vagas disponíveis em 207 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. O que não falta é oportunidade para seguir a carreira pública, tanto em postos efetivos quanto temporários, voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Há chances de trabalho em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.

O salário pode chegar a R$ 32.228, oferecido na Defensoria Pública de Minas Gerais. São 30 vagas para defensor público, e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.

No Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) encerra nesta segunda-feira (7) o prazo de inscrição dos concursos para professores e servidores. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de docentes e 33 para o técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.

Sejus tem oportunidades para inspetor penitenciário Crédito: Sejus/Divulgação