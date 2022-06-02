Prodest e Sedu contratam temporários com salário de R$ 4,8 mil

Prodest tem dez vagas temporárias Crédito: Divulgação/ Prodest

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e a Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ) anunciaram a abertura de processos seletivos para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são temporárias, com salários de R$ 4.875,08, além de auxílio-alimentação de R$ 300.

A seleção da Prodest tem como objetivo preencher dez vagas, sendo uma para business intelligence - BI (1) e nove para desenvolvedor C#. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 12 de junho de 2022, no site do governo do Espírito Santo

Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos, que levará em conta a experiência e qualificação profissional. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

EDUCAÇÃO

Na Sedu, o processo seletivo é destinado a contratação de psicólogo, por meio de cadastro reserva. Os interessados precisam ter graduação completa em nível superior, com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e experiência de dez meses na área de Recursos Humanos.