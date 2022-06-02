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Processo seletivo

Prodest e Sedu contratam temporários com salário de R$ 4,8 mil

Oportunidades são destinadas a quem tem nível superior em Pedagogia e Tecnologia da Informação; inscrições para os processos seletivo já estão abertas

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 13:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jun 2022 às 13:55
Prodest contrata profissionais de nível superior
Prodest tem dez vagas temporárias Crédito: Divulgação/ Prodest
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciaram a abertura de processos seletivos para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são temporárias, com salários de R$ 4.875,08, além de auxílio-alimentação de R$ 300.
A seleção da Prodest tem como objetivo preencher dez vagas, sendo uma para business intelligence - BI (1) e nove para desenvolvedor C#. A carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 12 de junho de 2022, no site do governo do Espírito Santo
Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos, que levará em conta a experiência e qualificação profissional. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
EDUCAÇÃO
Na Sedu, o processo seletivo é destinado a contratação de psicólogo, por meio de cadastro reserva. Os interessados precisam ter graduação completa em nível superior, com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e experiência de dez meses na área de Recursos Humanos.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 7 de junho de 2022, pelo endereço eletrônico do Sistema de Seleção de Designação Temporária
A seleção será feita por meio de análise de títulos e avaliação de competência técnica, composta por entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.

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