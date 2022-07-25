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Procuradoria-Geral do ES prepara concurso com salário de R$ 22 mil

Órgão publicou no Diário Oficial a lista dos membros que fazem parte da comissão organizadora e a a resolução que estabelece algumas regras da seleção

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 16:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jul 2022 às 16:09
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE) vai abrir concurso público para contratar novos procuradores. A seleção está prevista para ser realizada em breve com oito vagas iniciais, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial da categoria é R$ 22.016,07.
Para participar, é necessário que o candidato tenha nível superior em Direito e seja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ainda não há previsão para a publicação do edital.
As informações preliminares do certame estão detalhadas na resolução nº 327/2022, de 20 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25). Leia a resolução.
O documento determina que o certame contará com provas preambular (objetiva), escritas (teóricas e práticas), oral e de títulos, bem como de investigação social sobre o candidato e exames de saúde física e mental. Outra regra é que as inscrições ficarão abertas por, pelo menos, 30 dias.
Nos testes, os participantes terão que responder questões de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Previdenciário, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Ambiental. O tempo de realização dos testes será de cinco horas.
COMISSÃO ORGANIZADORA
A PGE também divulgou os nomes dos membros que fazem parte da comissão organizadora do concurso público. A listagem conta com sete procuradores. São eles: Jasson Hibner Amaral, Rafael Induzzi Drews, Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga, Lívio Oliveira Ramalho, Kamila Dela Fuente Freire Bustamante, Alexandre Nogueira Alves e Rodrigo Francisco de Paula.
Também fazem parte dois representantes da OAB, o presidente da entidade José Carlos Rizk Filho e como suplente Alberto Nemer Neto.

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