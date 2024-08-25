Prefeituras do ES, STJ e Correios: mais de 28 mil vagas em concursos e seleções

A última semana do mês de agosto começa com 201 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. A oferta é de mais de 28 mil vagas em cargos efetivos e temporários, com salários que chegam a R$ 35 mil. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino e financeiras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos e instituições.

A Prefeitura de Santa Leopoldina , município que fica na Região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o certame com 186 vagas em diversos cargos como médico, vigia, professor, agente administrativo, engenheiro e auxiliar de secretaria escolar. O atendimento vai até 25 de setembro.

Prefeitura de Guarapari tem vagas para temporários Crédito: Prefeitura de Guarapari

Já a Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratação temporária de 19 profissionais de níveis fundamental e médio. A remuneração chega a R$ 1.640 mensais. Os interessados podem se inscrever até 28 de agosto.

As inscrições para o c oncurso da Prefeitura de Mantenópolis , município que fica na Região Noroeste do Espírito Santo, terminam no dia 29 de agosto. São 122 oportunidades, com ganhos que podem chegar a R$ 3.464.

Já o Superior Tribunal de Justiça vai contratar novos analistas judiciários por meio de concurso público. A seleção vai formar cadastro de reserva em 19 especialidades. O salário é de R$ 12.455,30, e os interessados podem se inscrever até 20 de setembro.