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Serviço público

Prefeituras do ES, STJ e Correios: mais de 28 mil vagas em concursos e seleções

Salários podem chegar a R$ 35 mil mensais. Postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino e financeiras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 18:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2024 às 18:46
A última semana do mês de agosto começa com 201 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. A oferta é de mais de 28 mil vagas em cargos efetivos e temporários, com salários que chegam a R$ 35 mil. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino e financeiras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos e instituições.
A Prefeitura de Santa Leopoldina, município que fica na Região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o certame com 186 vagas em diversos cargos como médico, vigia, professor, agente administrativo, engenheiro e auxiliar de secretaria escolar. O atendimento vai até 25 de setembro.
Fachada da Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari tem vagas para temporários Crédito: Prefeitura de Guarapari
Já a Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratação temporária de 19 profissionais de níveis fundamental e médio. A remuneração chega a R$ 1.640 mensais. Os interessados podem se inscrever até 28 de agosto.
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na Região Noroeste do Espírito Santo, terminam no dia 29 de agosto. São 122 oportunidades, com ganhos que podem chegar a R$ 3.464.
Já o Superior Tribunal de Justiça vai contratar novos analistas judiciários por meio de concurso público. A seleção vai formar cadastro de reserva em 19 especialidades. O salário é de R$ 12.455,30, e os interessados podem se inscrever até 20 de setembro.
E seguem até o dia 8 de setembro as inscrições para o concurso dos Correios. A oferta é de 33 vagas para cargos de níveis médio e superior nas áreas de medicina e segurança do trabalho. Para o Espírito Santo, a seleção vai preencher cadastro de reserva.

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