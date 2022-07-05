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Barra de São Francisco

Prefeitura do ES abre novo concurso público com 338 vagas

Remuneração varia de R$ 1.212,00 a R$ 3.952,18; oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 13:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jul 2022 às 13:28
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Prefeitura de Barra de São Francisco contrata novos servidores Crédito: Gildo Loyola
A Prefeitura de Barra de São Francisco, município que fica ao Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que tem como objetivo preencher 338 vagas. A remuneração varia de R$ 1.212 a R$ 3.952,18.
As contratações foram divididas por dois editais. No primeiro documento (001/2022), a oferta é de 318 oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos estão distribuídos pelos seguintes cargos:
  • Analista de Tecnologia da Informação (3)
  • Arquiteto (2)
  • Assistente Social (5)
  • Auditor Fiscal de Tributos Municipais (3)
  • Auditor Público Interno (3)
  • Biólogo (1)
  • Contador (3)
  • Enfermeiro (30)
  • Engenheiro Ambiental (1)
  • Engenheiro Civil (3)
  • Engenheiro de Minas (1)
  • Engenheiro Eletricista (1)
  • Engenheiro Civil - Hidráulica (1)
  • Farmacêutico Bioquímico (1)
  • Geólogo (1)
  • Jornalista (2)
  • Médico Clínico Geral (8)
  • Procurador Municipal (4)
  • Professor PEB IV (15)
  • Psicólogo (2)
  • Fiscal Ambiental (1)
  • Técnico Agrícola (2)
  • Técnico de Mineração (2)
  • Técnico em Enfermagem (15)
  • Tecnólogo em Recursos Humanos (2)
  • Topógrafo (3)
  • Arquivista (1)
  • Agente de Proteção Social (8)
  • Auxiliar de Consultório (10)
  • Agente de Posturas (5)
  • Fiscal Sanitário (5)
  • Monitor de Educação Especial (30)
  • Radialista (4)
  • Supervisor Administrativo (2)
  • Agente de Fiscalização - Procon (3)
  • Ajudante de Pedreiro (15)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (15)
  • Bombeiro Hidráulico (2)
  • Calceteiro (5)
  • Carpinteiro (2)
  • Cozinheiro (15)
  • Eletricista (3)
  • Gari (8)
  • Operador de Máquinas Pesadas (10)
  • Pedreiro (10)
  • Pintor de Paredes (2)
  • Trabalhador Braçal (40)
  • Vigia (8).
As inscrições podem ser feitas até 8 de agosto de 2022, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pelas provas.
Quem não tiver acesso à internet pode procurar o Posto de Atendimento da Prefeitura, que fica na Rua Danton Bastos, 1, Centro. Neste caso, o atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h. A taxa de participação varia de R$ 35 a R$ 104 e deve ser paga até 9 de agosto de 2022.
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva para os candidatos ao cargo de procurador e entrega de títulos para os inscritos na função de professor PEB IV, ambos realizados na data prevista de 11 de setembro de 2022.
Os inscritos nos cargos de ajudante de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, cozinheiro, eletricista, gari, operador de máquinas pesadas, pedreiro, pintor de parede e trabalhador braçal, também serão submetidos à prova prática entre os dias previstos de 26 e 27 de novembro de 2022.
O concurso terá validade durante dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
GUARDA MUNICIPAL
O segundo concurso (002/2022) da Prefeitura de Barra de São Francisco tem como objetivo contratar 20 guardas municipais. Os candidatos precisam ter o  ensino médio. O salário é de R$ 3 mil.
Os interessados podem se inscrever até 15 de agosto, no site do Ibade. A taxa de participação é de R$ 79.
O certame terá como etapas: prova objetiva, avaliação de títulos, exame psicotécnico, Teste de Aptidão Física e curso de formação profissional.

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