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Carreira pública

Prefeitura de Vitória prepara novo concurso com salário de até R$ 21 mil

Para participar, candidatos precisam ter graduação em Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Estatística e Engenharia Civil; certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 15:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 abr 2024 às 15:53
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória terá reforço de pessoal em breve Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai abrir novo concurso público para contratar servidores efetivos em diversas carreiras de nível superior. O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e deve ter o edital lançado em breve. O total de vagas, entretanto, ainda não foi divulgado pelo município.
Os interessados em concorrer aos cargos de analista em gestão pública e auditor de controle interno precisam ter graduação em Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Estatística e Engenharia Civil. A remuneração é de R$ 5.566 para a jornada de 40 horas.
O processo seletivo contará ainda com oportunidades para procurador, com salário de R$ 21.914,07. A carga horária é de 40 horas semanais e dedicação exclusiva. Os candidatos devem ter curso superior em Direito, estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), experiência profissional de no mínimo três anos de advocacia efetiva, comprovada com cinco atos privativos por ano.
Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 660. O secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos, ressalta que o edital ainda será elaborado.
“Com essas iniciativas, estamos dando passos importantes rumo a profissionalização da gestão pública, garantindo políticas mais eficazes e uma melhor qualidade de vida para todo cidadão de Vitória", comenta.
Prefeitura de Vitória prepara novo concurso com salário de até R$ 21 mil
A Prefeitura de Vitória lançou este ano outros dois editais. O primeiro deles foi com o objetivo de preencher 100 vagas para professores. Já o segundo documento prevê a contratação de 100 guardas municipais, que está com inscrições abertas até 20 de maio.

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