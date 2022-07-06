Prefeitura de Vitória contrata assistentes de Educação Infantil

Os candidatos serão selecionados por meio da comprovação das informações declaradas. A validade do processo seletivo será de 12 meses a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.

O assistente de Educação Infantil é responsável por executar atividades de apoio aos trabalhos pedagógicos e de cuidado às crianças nos Cmei, como a higienização e o acompanhamento de caráter lúdico, no repouso, na alimentação, na locomoção e em atividades extraclasse realizadas com crianças nas unidades de ensino.