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Prefeitura de Vitória contrata assistentes de Educação Infantil

Remuneração pode chegar a R$ 1.714,90, de acordo com a carga horária; interessados podem se inscrever no processo seletivo até 16 de julho

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 13:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 jul 2022 às 13:51
Sede da Prefeitura de Vitória: pacote de bondades
Prefeitura de Vitória contrata profissionais para trabalhar nos Centros de Educação Infantil do município Crédito: PMV
Prefeitura de Vitória vai contratar assistentes para trabalhar nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) após as férias de julho. Os contratos serão temporários. Os salários iniciais são R$ 1.286,17 (30 horas semanais) e R$ 1.714,90 (40 horas semanais).
Para participar do processo seletivo, é necessário ter, no mínimo, o Ensino Médio completo e experiência profissional de pelo menos seis meses nessa função.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas desta quinta-feira (7) até as 23h59 do dia 16 de julho de 2022, no site da prefeitura. No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme solicitado.
Os candidatos serão selecionados por meio da comprovação das informações declaradas. A validade do processo seletivo será de 12 meses a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.
O assistente de Educação Infantil é responsável por executar atividades de apoio aos trabalhos pedagógicos e de cuidado às crianças nos Cmei, como a higienização e o acompanhamento de caráter lúdico, no repouso, na alimentação, na locomoção e em atividades extraclasse realizadas com crianças nas unidades de ensino.

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