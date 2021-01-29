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Prefeitura de Vitória abre vagas para residência médica

Interessados podem se inscrever no período de 10 a 16 de fevereiro de 2021. Programa começa em março

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jan 2021 às 16:01
Motoristas da Viação Grande Vitória fazem manifestação em frente à Prefeitura de Vitória
Residência Médica da Prefeitura de Vitória começa em março Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai abrir processo seletivo para o preenchimento das vagas do Programa de Residência Médica (PRM) para o ano de 2021.
A oferta é de cinco vagas para Medicina de Família e Comunidade. Para participar é necessário ser graduado ou completar a formação até 28 de fevereiro. O programa tem a duração de dois anos.
Os interessados podem se inscrever no período de 10 a 16 de fevereiro de 2021. O candidato precisa imprimir o Formulário de Inscrição, disponível no site da prefeitura e preenchê-lo com letra legível, digitalizá-lo e enviá-lo para o e-mail: [email protected], com cópia para [email protected].
A entrega do currículo e da documentação está marcada para o dia 18 de fevereiro, enquanto que as provas devem ser aplicadas em 18 de fevereiro, às 9 horas. Os exames terão 40 questões de múltipla escolha. A residência médica começa em 1º de março. 

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