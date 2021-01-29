Prefeitura de Vitória abre vagas para residência médica

A oferta é de cinco vagas para Medicina de Família e Comunidade. Para participar é necessário ser graduado ou completar a formação até 28 de fevereiro. O programa tem a duração de dois anos.

A entrega do currículo e da documentação está marcada para o dia 18 de fevereiro, enquanto que as provas devem ser aplicadas em 18 de fevereiro, às 9 horas. Os exames terão 40 questões de múltipla escolha. A residência médica começa em 1º de março.