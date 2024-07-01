Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Vitória abre inscrições de concurso nesta segunda-feira
31 vagas

Prefeitura de Vitória abre inscrições de concurso nesta segunda-feira

São 21 oportunidades pra analista em gestão pública e 10 para auditor de controle interno, ambos para quem tem nível superior; interessados podem se inscrever até 5 de agosto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2024 às 11:14

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 11:14

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória vai ter reforço de novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória começam às 16 horas desta segunda-feira, dia 1º de julho. São 31 vagas imediatas para cargos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 5.566, mais auxílio-alimentação de R$ 660. 
Os interessados poderão se inscrever até as 16 horas do dia 5 de agosto de 2024, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. A taxa de participação será de R$ 90.

Confira detalhes do edital

VAGAS
31. Deste total, 5% são reservadas aos candidatos com deficiência e 30% para negros e indígenas. 
CARGOS
  • Analista em gestão pública
  • Vagas: 21 
  • Formação: em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Estatística.
  • Auditor de controle interno 
  • Vagas: 10
  • Formação: em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Direito.
REMUNERAÇÃO
R$ 5.566
INSCRIÇÕES
Das 16 horas do dia 1º de julho até as 23h59 do dia 5 de agosto, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 90 para os dois cargos.
QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DO VALOR? 
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); membro de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e que não tiver utilizado da isenção prevista nesta Lei mais de três vezes no exercício corrente, conforme prevê a Lei nº 9.972/2023.
As solicitações devem ser feitas de 1º a 3 de julho, com início e final do atendimento às 16 horas. 
ETAPAS
  • Prova objetiva
  • Prova discursiva 
  • Procedimento de verificação de autodeclaração de negros/indígenas e perícia médica
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas estão marcadas para o dia 13 de outubro de 2024. Os candidatos ao cargo de analista em gestão pública farão os testes das 8 às 12 horas, enquanto que os inscritos para a função de auditor do controle interno, das 14h30 às 18h30. De acordo com o edital, os portões serão fechados 30 minutos antes do horário de início dos exames. 

LEIA MAIS 

15 concursos e seleções no ES com salário de até R$ 13 mil

Prefeitura da Serra, Ceasa e TSE: concursos e seleções têm 36 mil vagas

Sedu do ES prepara novo concurso para professores e agentes educacionais

Concurso de oficiais da PMES: veja como se preparar para provas

Câmara de Cariacica abre concurso com salário de até R$ 3,5 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados