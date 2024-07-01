Prefeitura de Vitória abre inscrições de concurso nesta segunda-feira

Prefeitura de Vitória vai ter reforço de novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória começam às 16 horas desta segunda-feira, dia 1º de julho. São 31 vagas imediatas para cargos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 5.566, mais auxílio-alimentação de R$ 660.

Os interessados poderão se inscrever até as 16 horas do dia 5 de agosto de 2024, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. A taxa de participação será de R$ 90.

Confira detalhes do edital

VAGAS

31. Deste total, 5% são reservadas aos candidatos com deficiência e 30% para negros e indígenas.

CARGOS

Analista em gestão pública

Vagas: 21

21 Formação: em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Estatística.

Auditor de controle interno

Vagas: 10

10 Formação: em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Direito.

REMUNERAÇÃO

R$ 5.566

INSCRIÇÕES

Das 16 horas do dia 1º de julho até as 23h59 do dia 5 de agosto, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

TAXA DE INSCRIÇÃO

R$ 90 para os dois cargos.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DO VALOR?

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); membro de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e que não tiver utilizado da isenção prevista nesta Lei mais de três vezes no exercício corrente, conforme prevê a Lei nº 9.972/2023.

As solicitações devem ser feitas de 1º a 3 de julho, com início e final do atendimento às 16 horas.

ETAPAS

Prova objetiva

Prova discursiva

Procedimento de verificação de autodeclaração de negros/indígenas e perícia médica

QUANDO SERÃO AS PROVAS?