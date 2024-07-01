Prefeitura de Vitória abre inscrições de concurso nesta segunda-feira

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória começam às 16 horas desta segunda-feira, dia 1º de julho. São 31 vagas imediatas para cargos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 5.566, mais auxílio-alimentação de R$ 660.
Os interessados poderão se inscrever até as 16 horas do dia 5 de agosto de 2024, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. A taxa de participação será de R$ 90.
Confira detalhes do edital
VAGAS
31. Deste total, 5% são reservadas aos candidatos com deficiência e 30% para negros e indígenas.
CARGOS
- Analista em gestão pública
- Vagas: 21
- Formação: em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Estatística.
- Auditor de controle interno
- Vagas: 10
- Formação: em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Direito.
REMUNERAÇÃO
R$ 5.566
INSCRIÇÕES
Das 16 horas do dia 1º de julho até as 23h59 do dia 5 de agosto, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 90 para os dois cargos.
QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DO VALOR?
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); membro de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e que não tiver utilizado da isenção prevista nesta Lei mais de três vezes no exercício corrente, conforme prevê a Lei nº 9.972/2023.
As solicitações devem ser feitas de 1º a 3 de julho, com início e final do atendimento às 16 horas.
ETAPAS
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Procedimento de verificação de autodeclaração de negros/indígenas e perícia médica
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas estão marcadas para o dia 13 de outubro de 2024. Os candidatos ao cargo de analista em gestão pública farão os testes das 8 às 12 horas, enquanto que os inscritos para a função de auditor do controle interno, das 14h30 às 18h30. De acordo com o edital, os portões serão fechados 30 minutos antes do horário de início dos exames.